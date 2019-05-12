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В Можге берутся за дороги всем миром

10 мая
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Можга – один из шести муниципалитетов, в которых в этом году проходит ремонт местных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остальные пять – это Ижевск, Сарапул, Воткинск, Камбарка и Завьяловский район. Всего в рамках проекта планируют отремонтировать 40,3 километра автодорог местного значения.

%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b3%d0%b0 %d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8 В Можге берутся за дороги всем миром

В этом году в Можге будет отремонтировано 14 участков городских улиц общей протяжённостью 5,7 километра. Выбор объектов осуществлялся с участием жителей. Общественники вместе с администрацией Можги объехали все проблемные улицы и определили перечень участков для организации опроса горожан. С 6 по 19 августа на сайте можгинской администрации провели рейтинговое голосование за объекты, которые, по мнению жителей, требуют ремонта в приоритетном порядке. В результате в титульный список вошли 13 участков улиц, вошедших в топ-15 улиц по итогам голосования. Шесть улиц, которые отремонтируют в 2019 году, отмечены на карте «Убитых дорог» ОНФ.

– Эксперты и активисты ОНФ проинспектировали много участков дорог. По итогам были сделаны предложения в адрес руководства Можги, – рассказывает член Штаба регионального отделения ОНФ Люция Владимирова. – И очень отрадно, что руководство города откликается на эти замечания и старается активно работать с общественниками и находить разные формы работы.

28 апреля дорожники можгинского подразделения АО «ДП «Ижевское» начали демонтаж изношенного слоя асфальтобетона на улице Наговицына в городе Можге. В настоящий момент участок ремонта полностью отфрезерован, рабочая бригада переместилась на улицу Можгинскую.

По словам руководителя можгинского подразделения Марата Нуриева, в городе необходимо отремонтировать 58 километров дорог. Чтобы их все привести в нормативное состояние, в течение 5 лет требуется вкладывать ежегодно по 100 миллионов рублей.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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