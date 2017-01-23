Сегодня, 21 января, в Москве открывается XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе примут участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ.
В работе Съезда примет участие и делегация из Удмуртской Республики, а также избранные от Удмуртии депутаты Госдумы. В числе приглашенных - Глава Удмуртии Александр Соловьев, Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете УР Алексей Прасолов, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева Светлана Кривилева и другие. СМИ Удмуртии представляет также главный редактор газеты «Удмуртская правда» Марина Майорова.
В первый день работы Съезда состоятся семь дискуссионных площадок, на которых подведут итоги работы по реализации предвыборной Программы Партии и определят приоритеты работы «Единой России» в 2017 году.
Работа площадок началась, на них идет обсуждение вопросов качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.
В работе площадок принимают участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Дискуссионную площадку «Качество государства» модерируют председатель Центральной контрольной комиссии Партии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Кстати, эта площадка собрала самое большое число участников. Открыла работу площадки Ирина Яровая. В работе дискуссионной площадки принимает участие Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев.
Площадку «Экономика роста и благосостояния» ведет член Высшего совета «Единой России», первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и член Президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Площадку «Социальная политика» – заместитель секретаря Генерального совета Партии Ольга Баталина и член Генерального совета Партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
Площадку «Умная сила и культурное лидерство» модерирует член Высшего совета Партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. «Здоровое будущее» – члены комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко и Юрий Кобзев.
Дискуссионную площадку «Быть хозяином в собственном доме» ведут руководитель партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.
Площадку «Аграрная сверхдержава» – первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
На Съезде планируется принять ряд кадровых решений: в частности, будут избраны руководящие органы Партии. Кроме того, в рамках работы Съезда участники и делегаты смогут ознакомиться с выставкой партийных проектов, где будут представлены основные результаты их работы.
Во второй день работы форума планируется выступление председателя Партии Дмитрия Медведева.
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