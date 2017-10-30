Главная » Общество » В Москве, как дома

В Москве, как дома

27 октября
0

В Постпредстве Главы Удмуртии в Москве прошел мастер-класс "Делаем удмуртские украшения вместе"

%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be В Москве, как дома

Стоит только загуглить вопрос о малой родине, и Интернет выдает множество вариантов групп и обществ, где можно встретить своих

Каждый человек - носитель своего этноса, культур и традиций. Каждый несет в себе невидимую глазу любовь к тому месту, где родился, и если так распорядилась судьба, что он уехал, то обязательно находит в новом месте своих и не сказано радуется таким встречам и знакомствам.

2015 год, как мы знаем, прошел в Москве под флагом родины - Удмуртии. В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный нашей республике, на который приехала делегация из 165 человек - известные деятели искусств, ансамбли, руководящий состав.

Мне посчастливилось тогда стать зрителем на этом празднике. Никогда и нигде в Москве мы не встречали столько знакомых лиц и родных сердец в одном месте, да особенно в Кремле! Я увидела молодых, активных, ярких ребят из Удмуртии. Меня представили этой компании, и когда мы выяснили, откуда все приехали, сердце начало биться с утроенной силой: Вавож, Дебесы, Якшур-Бодья, Воткинск, Сарапул, Ижевск, Игра, Малая Пурга, Кизнер...

В тот день, глядя на новое поколение удмуртов, кому нынче от 20 до 35, в душе проснулась гордость за малую родину! Рыжеволосые, зеленоглазые ребята говорили друг с другом на удмуртском, записывали на видео трансляции для удмуртских СМИ, писали об увиденном в социальных сетях, обменивались творческими планами. Еще лет 20 назад многие скромничали и умалчивали о своей национальности. Вы же помните? Новое поколение гордится своими корнями и языком. Для меня это было приятным и неожиданным открытием.

А несколько дней назад я побывала на мероприятии «Делаем удмуртские украшения вместе», которое проводилось в Постпредстве Главы Удмуртии в Москве.

Итак, в небольшой аудитории собралось человек пятнадцать. Когда нам раздали материал, из которого мы должны были делать украшение, я спросила, кто откуда приехал. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что на это мероприятие пришли латвийцы и москвичи, которые однажды были в Удмуртии, люди из Подмосковья, которые работают с выходцами из Удмуртии. Мы с подругой гордо заявили: «Глазов», девушка рядом улыбнулась: «Ижевск», а мужчина сказал: «Кизнерский район»...

Кто-то приехал из Казахстана, но самым неожиданным гостем оказалась китаянка, аспирантка МГУ. Она увидела приглашение в Фейсбуке, и ей очень захотелось узнать об Удмуртии и национальном костюме.

Всего за два часа тем, кто не знаком с Удмуртией, показали клип о республике - все ее красоты, города, достопримечательности. Кратко рассказали о монистах и национальном костюме. И мы собственными руками сделали украшение из монеток.

Людей с разных сторон света объединил один интерес - узнать об Удмуртии или мысленно побывать дома. Мастер-класс удался!

В постпредстве ведется огромная организационная работа, благодаря которой люди разных национальностей могут открыть для себя традиции нашего народа. Маленькими шажками - бесплатными уроками, открытыми мастер-классами - здесь объединяют рожденных в Удмуртии и знающих о ней из уст своих новых друзей.

Республика наша развивается за пределами своих географических масштабов, удивляет других, работает над своим имиджем. В Москве теперь, как дома... в Удмуртии.

Полезно знать

На сайте ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ есть раздел Удмуртского землячества: http://pp-udmurt.ru/page/istoriya-0

Группа Землячества в ВК «Мускоысь удмуртъёс/Удмурты в Москве»: https://vk.com/musco_udmurts

Вот уже скоро будет 100 лет, как на московской земле существует УДМУРТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЕРД» http://pp-udmurt.ru/page/obshchestvo-gerd Общество «Герд» («Союз») – преемник первого в Москве национального общества «Бӧляк» («Сосед»), созданного в 20-е годы прошлого столетия национальным удмуртским поэтом и просветителем Кузьмой Чайниковым (Кузебай Герд) во время его учебы в Высшем литературном художественном институте имени В.Я. Брюсова в Москве.

Вот с какими задачами открылась в 2005 году в столице региональная общественная организация «Объединение финно-угорских народов города Москва»:

- содействие развитию культурного обмена между финно-угорскими народами;

- объединение представителей финно-угорских народов, проживающих в Москве;

- сохранение и популяризация национальной самобытности и языков финно-угорских народов. http://www.finnougoria.ru/community/nko/

Кто сказал, что монисто вышли из моды?

Продолжается работа образовательного проекта «Лекторий и практикум Постоянного представительства Удмуртской Республики» в Москве.

19 октября под руководством Татьяны Зайцевой гости попробовали свои силы в создании традиционного удмуртского украшения «Монисто».

Оказывается, сделать яркое звенящее ожерелье из монет несложно, главное - терпение, внимательность и усидчивость. Если вы думаете, что времена «монисто» ушли в прошлое, то это легко опровергнуть. В наши дни - это довольно модный аксессуар, от которого не откажется ни одна красавица, а на его создание уйдет не более пары часов.

Мастер-классы в постпредстве уже выходят на международный уровень - кусочек Удмуртии отправится в Китай вместе с Линь Чуаньчжао, студенткой МГУ, которая в этот вечер не только открыла в себе талант ювелира, но и всерьез задумалась над изучением удмуртского языка!

Постоянное представительство Удмуртской Республики благодарит за визит Илью Валентиновича Хорошилова, заместителя руководителя представительства Амурской области, и всех участников мастер-класса.

Анна ЖУРАВЛЕВА

Фото автора.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Предприниматели Удмуртии поделятся «Бизнес-лайфхаками»
30 октября
16 ноября известные предприниматели региона поделятся рецептами своего успеха, идеями, мыслями, нараб...
31 октября в Удмуртии прогнозируют сильный ветер и до + 7 градусов
30 октября
Водителей Удмуртии призывают использовать противотуманные фары
30 октября
В Удмуртии на ремонт дорог в 2018 году планируют привлечь более 2х млрд. рублей
29 октября
Поводом для увеличения объёмов финансирования является эффективность работ по проекту «Безопасные и к...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо