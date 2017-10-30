Стоит только загуглить вопрос о малой родине, и Интернет выдает множество вариантов групп и обществ, где можно встретить своих
Каждый человек - носитель своего этноса, культур и традиций. Каждый несет в себе невидимую глазу любовь к тому месту, где родился, и если так распорядилась судьба, что он уехал, то обязательно находит в новом месте своих и не сказано радуется таким встречам и знакомствам.
2015 год, как мы знаем, прошел в Москве под флагом родины - Удмуртии. В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный нашей республике, на который приехала делегация из 165 человек - известные деятели искусств, ансамбли, руководящий состав.
Мне посчастливилось тогда стать зрителем на этом празднике. Никогда и нигде в Москве мы не встречали столько знакомых лиц и родных сердец в одном месте, да особенно в Кремле! Я увидела молодых, активных, ярких ребят из Удмуртии. Меня представили этой компании, и когда мы выяснили, откуда все приехали, сердце начало биться с утроенной силой: Вавож, Дебесы, Якшур-Бодья, Воткинск, Сарапул, Ижевск, Игра, Малая Пурга, Кизнер...
В тот день, глядя на новое поколение удмуртов, кому нынче от 20 до 35, в душе проснулась гордость за малую родину! Рыжеволосые, зеленоглазые ребята говорили друг с другом на удмуртском, записывали на видео трансляции для удмуртских СМИ, писали об увиденном в социальных сетях, обменивались творческими планами. Еще лет 20 назад многие скромничали и умалчивали о своей национальности. Вы же помните? Новое поколение гордится своими корнями и языком. Для меня это было приятным и неожиданным открытием.
А несколько дней назад я побывала на мероприятии «Делаем удмуртские украшения вместе», которое проводилось в Постпредстве Главы Удмуртии в Москве.
Итак, в небольшой аудитории собралось человек пятнадцать. Когда нам раздали материал, из которого мы должны были делать украшение, я спросила, кто откуда приехал. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что на это мероприятие пришли латвийцы и москвичи, которые однажды были в Удмуртии, люди из Подмосковья, которые работают с выходцами из Удмуртии. Мы с подругой гордо заявили: «Глазов», девушка рядом улыбнулась: «Ижевск», а мужчина сказал: «Кизнерский район»...
Кто-то приехал из Казахстана, но самым неожиданным гостем оказалась китаянка, аспирантка МГУ. Она увидела приглашение в Фейсбуке, и ей очень захотелось узнать об Удмуртии и национальном костюме.
Всего за два часа тем, кто не знаком с Удмуртией, показали клип о республике - все ее красоты, города, достопримечательности. Кратко рассказали о монистах и национальном костюме. И мы собственными руками сделали украшение из монеток.
Людей с разных сторон света объединил один интерес - узнать об Удмуртии или мысленно побывать дома. Мастер-класс удался!
В постпредстве ведется огромная организационная работа, благодаря которой люди разных национальностей могут открыть для себя традиции нашего народа. Маленькими шажками - бесплатными уроками, открытыми мастер-классами - здесь объединяют рожденных в Удмуртии и знающих о ней из уст своих новых друзей.
Республика наша развивается за пределами своих географических масштабов, удивляет других, работает над своим имиджем. В Москве теперь, как дома... в Удмуртии.
Полезно знать
На сайте ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ есть раздел Удмуртского землячества: http://pp-udmurt.ru/page/istoriya-0
Группа Землячества в ВК «Мускоысь удмуртъёс/Удмурты в Москве»: https://vk.com/musco_udmurts
Вот уже скоро будет 100 лет, как на московской земле существует УДМУРТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЕРД» http://pp-udmurt.ru/page/obshchestvo-gerd Общество «Герд» («Союз») – преемник первого в Москве национального общества «Бӧляк» («Сосед»), созданного в 20-е годы прошлого столетия национальным удмуртским поэтом и просветителем Кузьмой Чайниковым (Кузебай Герд) во время его учебы в Высшем литературном художественном институте имени В.Я. Брюсова в Москве.
Вот с какими задачами открылась в 2005 году в столице региональная общественная организация «Объединение финно-угорских народов города Москва»:
- содействие развитию культурного обмена между финно-угорскими народами;
- объединение представителей финно-угорских народов, проживающих в Москве;
- сохранение и популяризация национальной самобытности и языков финно-угорских народов. http://www.finnougoria.ru/community/nko/
Кто сказал, что монисто вышли из моды?
Продолжается работа образовательного проекта «Лекторий и практикум Постоянного представительства Удмуртской Республики» в Москве.
19 октября под руководством Татьяны Зайцевой гости попробовали свои силы в создании традиционного удмуртского украшения «Монисто».
Оказывается, сделать яркое звенящее ожерелье из монет несложно, главное - терпение, внимательность и усидчивость. Если вы думаете, что времена «монисто» ушли в прошлое, то это легко опровергнуть. В наши дни - это довольно модный аксессуар, от которого не откажется ни одна красавица, а на его создание уйдет не более пары часов.
Мастер-классы в постпредстве уже выходят на международный уровень - кусочек Удмуртии отправится в Китай вместе с Линь Чуаньчжао, студенткой МГУ, которая в этот вечер не только открыла в себе талант ювелира, но и всерьез задумалась над изучением удмуртского языка!
Постоянное представительство Удмуртской Республики благодарит за визит Илью Валентиновича Хорошилова, заместителя руководителя представительства Амурской области, и всех участников мастер-класса.
Анна ЖУРАВЛЕВА
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