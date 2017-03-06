В микрорайоне «Столичный» в Ижевске откроется филиал Городской клинической больницы № 7.
Медучреждение разместится в одной из новостроек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения УР. В здании больницы будут открыты кабинеты акушера-гинеколога, психолога, процедурный кабинет, а также кабинет функциональной диагностики.
Напомним, с сентября прошлого года в микрорайоне на Воткинском шоссе уже функционирует детская поликлиника. В 2017 году решен вопрос об открытии дневного стационара и женской консультации.
Открытие филиала позволит сделать более доступной медицинскую помощь для жителей микрорайона, в котором проживает более 25 тысяч жителей.
Фото: franshizoff.ru
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