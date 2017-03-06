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В микрорайоне «Столичный» в Ижевске откроют филиал больницы

6 марта
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I (1) В микрорайоне «Столичный» в Ижевске откроют филиал больницы

В микрорайоне «Столичный» в Ижевске откроется филиал Городской клинической больницы № 7.

Медучреждение разместится в одной из новостроек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения УР. В здании больницы будут открыты кабинеты акушера-гинеколога, психолога, процедурный кабинет, а также кабинет функциональной диагностики.

Напомним, с сентября прошлого года в микрорайоне на Воткинском шоссе уже функционирует детская поликлиника. В 2017 году решен вопрос об открытии дневного стационара и женской консультации.

Открытие филиала позволит сделать более доступной медицинскую помощь для жителей микрорайона, в котором проживает более 25 тысяч жителей.

Фото: franshizoff.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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