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В манеже летнее настроение

5 февраля
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Несмотря на продолжающееся отлучение легкоатлетов России от международных соревнований, тренировочный и соревновательный процесс внутри страны идет своим чередом.

В течение двух дней спортсмены выходили в ижевском манеже на старты за Кубок Удмуртии. Заслуженный мастер спорта Анатолий Корепанов отметил среди лучших результаты Любови Голяшовой, выигравшей кубковый забег на 800 метров среди женщин. На этой же дистанции среди мужчин уверенно победил Петр Миловидов. В очень хорошей форме находится Виталий Хмелев, одержавший победы в забегах на 1500 и 3000 метров. Легкоатлеты Удмуртии готовятся сейчас выступить на чемпионате России в Москве. Вместе с претендентами на чемпионат России соревновались юные легкоатлеты, а также ветераны, так что церемонии награждения проводились в три раза чаще, чем на обычных соревнованиях.

В эти же дни в Смоленске состоялись российские соревнования легкоатлетов 2000-2001 годов рождения. На них отлично выступила Ксения Лабыгина. Она заняла первое место в прыжках в длину и завоевала серебряную медаль в беге с барьерами на 60 метров. Еще один представитель Удмуртии, Дмитрий Чернышев, занял шестое место в финальном забеге на 800 метров.

Александр НИКОЛАЕВ

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