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В мае «разморозится» индексация

24 апреля
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Май порадует не только первой зеленью: у 37 тысяч пенсионеров Удмуртии «разморозится» индексация.

Первого апреля 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Благодаря этому многие жители Удмуртии получат в мае более высокие пенсионные выплаты.

За комментарием мы обратились к Татьяне ХРАМЦОВОЙ, начальнику отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

– С января, – напомнила Татьяна Владимировна, – были проиндексированы абсолютно все страховые (трудовые) пенсии. Однако граждане, получающие маленькую пенсию, то есть пенсию ниже прожиточного минимума, прибавку тогда не ощутили.

Это потому, что кроме своей маленькой пенсии они ежемесячно получают ещё и федеральную доплату, благодаря которой размер пенсионной выплаты доводится до прожиточного минимума. И получилось так: маленькая пенсия после индексация возросла, но в результате на эту же сумму – сумму индексации – уменьшилась федеральная доплата. То есть человек как получал в месяц прожиточный минимум (в Удмуртии – 8 502 рубля), так и после индексации до конца 2019 года имел бы точно такую же пенсионную выплату.

Граждане посчитали это несправедливым, было много обращений к депутатам, и в результате появился закон о доиндексации пенсий, размер которых ниже прожиточного минимума. Теперь и доплата к пенсии не уменьшается, и индексация не теряется. Покажу это на примере.

Допустим, страховая пенсия у человека – 7 тысяч рублей. Кроме того, он получает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 500 рублей. Так как эти суммы, вместе взятые, не дотягивают до прожиточного минимума, то государство доплачивает пенсионеру 1002 рубля.

В январе собственно пенсия проиндексирована на 7,05 процента (увеличилась на 493 рубля 50 копеек), а в феврале на 4,3 процента (на 21 рубль 50 копеек) проиндексирована ЕДВ. Но и после этого пенсионная выплата была меньше прожиточного минимума, а потому полагалась федеральная доплата до прожиточного минимума, только уже в меньшем размере.

Сейчас же ничего не теряется, не уменьшается. В апреле пенсионеру, о котором тут речь, сделают перерасчёт пенсионной выплаты с января 2019 года: к прожиточному минимуму, который он имеет, будет прибавлен размер январской индексации (в нашем случае – 493 рубля 50 копеек). Получится 8 993 рубля 50 копеек.

Но мы помним, что у этого человека есть ещё ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она проиндексирована в феврале на 4,3 процента, в нашем примере – на 21 рубль 50 копеек. А общая сумма прибавки, с учётом январской, – 515 рублей. Так вот по новому закону с февраля к прожиточному минимуму, который получает пенсионер, ежемесячно прибавляется 515 рублей. Эти доплаты (за январь – 493 рубля 50 копеек, а за февраль, март, апрель – по 515 рублей, то есть всего 2038 рублей 50 копеек) гражданин получит в мае. Вместе с пенсией майская выплата составит 11 055 рубля 50 копеек. В дальнейшем, до конца года он будет получать 9 017 рублей, а не 8 502 рубля, которые полагались ему до выхода в свет нового закона.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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