Как петух злых духов прогнал
В удмуртской традиции, как и в русской, дни в середине января связаны с темными силами, которые выходят в мир людей. Это время называется «вожодыр» - час злых духов. В этнографическом музее «Лудорвай», восстанавливающем крестьянскую удмуртскую культуру, в этом году решили провести «Вожодыр» вместо привычных рождественских колядок.
Суровая и заботливая Вожо-мумы
Истоки удмуртского «Вожодыра» там же, где и более привычных славянских ряжений – в дохристианском страхе перед самыми темными днями года и надеждой на неминуемую весну, в попытках договориться с всемогущими силами природы о защите. По многим приметам Вожодыр напоминает колядки – его непременными атрибутами остаются ряженые (чтобы злые духи не узнали человека и не смогли навредить ему, в Вожодыр люди пытались смешаться с ними, выглядеть как можно более страшно и необычно), особые обрядовые песни, хождение из дома в дом, гадания, изобильное угощение. Но есть и черты, присущие только удмуртской традиции, которую и воссоздали на празднике в «Лудорвае».
Центральным действующим лицом Вожодыра для удмуртов, сумевших сохранить матриархат, всегда была Вожо-мумы – праматерь духов, роль которой в общине исполняла одна из женщин-старейшин. Все «договоры» с силами мира духов нужно было вести через нее, а в Вожодыр – ждать ее на пороге.
В минувшую субботу Вожо-мумы явилась в «Лудорвай» в легких санях на тройке, запряженной духами-ряжеными – похожими на диких зверей в вывернутых мехом наружу тулупах и жутковатых масках. Она подгоняла их посохом, перевязанным десятком лент, похожим на пламенеющий факел, а они неслись по скрипучему снегу страшно и молча. Вокруг них скакали и приплясывали ряженые – медведи, волки, петухи и совсем уж неведомые чудовища. Эта картина позволяла понять, что чувствовали наши предки, находя в себе храбрость лицом к лицу встретиться с потусторонним миром, какими пугающими казались им тайны природы, укорачивающие зимний день, отдающие людей во власть бесконечных сумерек.
Однако Вожодыр – это время не умирания природы, а ее воскрешения после самого мрачного периода в году, первый поворот на весну. И это предощущение радости несет с собой Вожо-мумы. Сойдя с саней, она угощает всех собравшихся хлебом и маслом – простой и сытной крестьянской едой, которая позволит пережить зиму. Она обращается к богам и духам, прося благополучия и здоровья для всех собравшихся, мира их домашним очагам.
Чем страшнее, тем правильнее
«Лудорвай» объявил в «Вожодыр» свободный вход для всех ряженых, и люди откликнулись: явились на праздник в личинах чертей, кикимор, диких тварей, ведьм. Мужчины надели длинные парики кислотных цветов, набросили на плечи пестрые платки с кистями, женщины переоделись в мужские костюмы, пририсовали бороды и усы, нахлобучили на лбы мужские шапки. Специалист «Лудорвая» Ирина Вершинина говорит:
– Для нас самих стало приятным сюрпризом то, насколько правильно оделись гости праздника. Удмурты на «Вожодыр» перевоплощались в домашних и диких животных (коз, псов, волков, медведей), леших и водяных, в разбойников, странников, нищих. Ряженым полагалось надевать такой костюм, который смотрелся бы со стороны как странный, диковинный, ни на что не похожий, как своеобразный антикостюм. Они надевали на себя шкуры животных, вывернутые мехом наружу шубы и шапки, накидывали на плечи рогожу, обвешивались ветвями деревьев, подпоясывались лыком, мазали лица сажей. Во многих случаях костюм ряженого мог состоять из «морхотья», то есть лохмотьев, рваной, грязной одежды, истоптанной обуви, а также одежды, не соответствовавшей полу и возрасту ряженого. Это было широко распространено: парни переодевались в женскую одежду, женщины - в мужскую. Все это были способы сбить с толку темных духов. Судя по всему, люди всерьез готовились, собираясь на праздник в «Лудорвай», - значит, потребность пережить переломный момент от зимы к неминуемой весне и при этом почувствовать свою связь с историей, с традицией у наших современников есть. Об этом говорит и количество приехавших на праздник: «Вожодыр» собрал более трехсот участников, из них как минимум две трети оказались ряжеными.
Шум и радость
После обращения Вожо-мумы к силам природы начался звонкий, шумный праздник, главной задачей которого было разбудить радость в каждом из собравшихся и напугать нечисть. Со смехом, визгом, улюлюканьем собравшиеся (а на «Вожодыр» съехались гости не только из Ижевска и близлежащих деревень, но и из Глазова, Сарапула, Можги, Як-Бодьи) водили хороводы, играли в старинные народные игры, пели, не боясь легкого морозца. Кубарем, колесом, взявшись за руки, ряженые отплясывали парами, стараясь изобразить самые немыслимые фигуры – карнавал требует выпустить из себя наружу все эмоции, которые в обычной жизни тщательно сдерживаются. Чтобы согреться, участники праздника ели горячие перепечи и табани, которые пеклись прямо тут, в печах, или уходили в избы – учились делать особые куклы «вожо баба» (похожие на сноп соломы, перевитые цветными лентами) или гадали на судьбу (в числе гадалок, приехавших на праздник, были и потомственная деревенская ворожея, и одна из участниц популярного телевизионного шоу «Битвы экстрасенсов»).
До первых петухов
Кульминацией праздника стал ритуал изгнания злых духов вожо. С самым громким шумом, на который были способны, пугая любую нечисть, ряженые шли по улице «Лудорвая» к воде – к мосту через бурлящий родник, не замерзающий даже в тридцатиградусные морозы. Колотили в печные заслонки и чугунки, крутили в воздухе трещотки, гоготали и выли на все лады из-под звериных и ведьминских масок. Крик разлетался до самого леса, утопающего в снегу, улетал в расстилающиеся до горизонта поля «Лудорвая». В этот момент легко было представить подобный деревенский маскарад лет сто или пятьсот назад, когда люди каждый день чувствовали свое единство с природой и противоборство с ее суровой стороной.
Сквозь строй ряженых вновь промчалась на своей тройке Вожо-мумы. На мосту она долго читала молитву, призывая здоровье и достаток для деревни и всех собравшихся. Вот она раскрыла перед собравшимися большой мешок с кусочками ржаного каравая:
– А теперь возьмите по кусочку хлеба, отдайте этому хлебу все свои страхи и переживания и бросьте его в воду.
Через мгновение в темную проточную воду посыпался хлеб. Вожо-мумы прокричала: «А теперь нужно, чтобы и вся нечистая сила ушла под воду!», - и достала из большой плетеной корзины огромного петуха с высоким бордовым гребнем. Птица, крепко уцепившись когтистыми лапами в ее руку, взмахнула крыльями и прокукарекала. Под этот уверенный, жизнерадостный крик разбухший хлеб начал тонуть, увлекая с собой на речное дно все злое и несчастное.
Вернувшись в деревню, участники маскарада завершили старинный обряд: развели перед усадьбой костер, бросили в него что-то ненужное как символ избавления от всего старого, уже отслужившего свое (символическую роль хлама сыграли старые проездные билеты, пустые пачки от жвачки и другая завалявшаяся в карманах мелочь) и, наконец, сняли маски, чтобы увидеть друг друга. В древней традиции и сами маски следовало сжечь, уничтожая последнее напоминание о канувших в воду вожо, но современные горожане приберегли страшные «украшения» до будущего года. Затем все встали в большой хоровод и трижды обошли костер: каждый успел перепрыгнуть через очистительный огонь, окончательно избавляясь от морока недели ряженых. И снова собравшихся в «Лудорвае» ждали горячие перепечи, душистый чай на травах и сваренная в огромных котлах каша с мясом.
Разъезжались гости веселого маскарада с обещанием вернуться в «Лудорвай» уже совсем скоро – в Крещение: на один из главных христианских праздников здесь готовят большие проруби.
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