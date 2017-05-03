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В лагере «Дружба» в Удмуртии организован плановый отъезд детей

3 мая
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B3snfch3hmq В лагере «Дружба» в Удмуртии организован плановый отъезд детей

Вчера, 2 мая, в Ижевске состоялось заседание городской противоэпидемической комиссии по факту отравления детей в лагере «Дружба». В заседании приняли участие представители правительства Удмуртии и администрации Ижевска, Роспотребнадзора, организаторы чемпионата по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?».

Напомним, в период проведения интеллектуального турнира в лагере «Дружба» произошло пищевое отравление подростков, возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в информационно-аналитическом управлении Ижевска, 2-3 мая организован плановый отъезд из лагеря участников чемпионата. 2 мая из лагеря выехали 246 человек, оставшиеся участники выезжают из лагеря в течение дня 3 мая.

Пищеблок лагеря закрыт. Силами органов местного самоуправления 2 и 3 мая в лагерь организован подвоз горячего питания и питьевой воды. Ночью на 3 мая в лагере дежурили сотрудники скорой помощи и МЧС.

Размещение прибывших в Ижевск иногородних родителей, а также выписавшихся из стационара детей до отправки домой будет осуществляться в санатории «Голубой вагон».

Управлению образования администрации города Ижевска поручено осуществлять доставку детей, остающихся в стационаре и не имеющих возможности выехать вместе со своими группами, до дома после выписки.

В настоящее время на базе Республиканской клинической инфекционной больницы работает телефон «горячей линии»: 8(3412) 21-77-90.

Телефон для координации доставки детей, остающихся в стационаре, - 8-912-855-95-95 (Татьяна Евгеньевна).

Фото: vk.com/shchr_2017

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