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В крещенскую ночь в Удмуртии более 20 тысяч человек окунулись в прорубь

24 января
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В крещенскую ночь в Удмуртии приобщиться к традиции окунания в прорубь решили более двадцати тысяч человек. С таким заявлением выступил начальник регионального отдела МЧС России Сергей Косых.

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«Число православных, желающих окунуться в ледяную воду, постоянно увеличивается. На территории региона уже обустроены 64 безопасные купели, вблизи которых в крещенскую ночь дежурили представители спасательных служб», — уточнил Сергей Косых.

Интересно, что одна из купелей традиционно была оборудована в Ижевске, где в ночь с 18 на 19 января впервые прошел Крестный ход.

Те, кто еще не успел купить горящие туры из Ижевска, увидели шествие торжественной колонны, проследовавшей от парка Кирова до набережной пруда.

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