Первый пост пророка
Пост присущ всем мировым монотеистическим религиям. Пост (ураза), символ веры (шахада), пять ежедневных молитв (намаз), религиозный налог (закят) и паломничество (хадж) в Мекку и Медину – считаются пятью столпами ислама.
Дату начала и окончания Рамадана определяет специальная комиссия богословов. Рассчитывается она по лунному календарю, который короче солнечного на 10 – 11 дней, и потому смещается каждый год. С точки зрения мусульманского календаря дата праздника постоянна – это первый день месяца Шавваль.
По преданию, в ночь Рамадана пророк Мухаммад получил божественное откровение, после чего принял возложенную на него миссию и подарил людям Коран. В 624 году, находясь в Медине, пророк впервые в течение месяца соблюдал пост и отпраздновал завершение месяца поста вместе с общиной.
Считается, что в этот период Аллах решает судьбы людей, поэтому все мусульмане чтут и соблюдают условия праздника. «На небе месяц Рамадан, никто не любит и не пьян», – зафиксировал это событие в своём коротком стихе Омар Хайям. Во время поста можно есть и пить только после захода солнца. Это тяжело. Особенно если вы живёте в жаркой пустынной стране, где собственно и зародился ислам. Да и у нас летом трудно обходиться целый день без воды. Кроме того, следует воздерживаться от страстей. Но есть группа людей, которая из – за болезней, возраста и прочих обстоятельств освобождается от ограничений. Зато как прекрасно совершать в эти дни добрые дела! Именно в дни Рамадана верующие приносят в мечети пожертвование – закят, из которого складывается годовой бюджет религиозной организации.
Праздник окончания поста – Ураза – байрам – длится три дня. После общего моления община собирается за обильно накрытыми столами. В этот день раздают традиционную милостыню – фитру. В шести республиках России, где преобладает население, исповедующее ислам, Ураза – байрам считается официальным праздником, а первый его день пятница – неработающим. Последующие два дня – это семейные торжества: хождение в гости, дарение подарков.
Полфиника на добрые дела
Накануне Ураза – байрама журналистов пригласили в новую Центральную мечеть Ижевска, которая была сдана 10 августа 2016 года. Она станет центром и для проведения праздника Ураза – байрам. Рано утром здесь проведёт богослужение муфтий Удмуртской Республики Фаиз – хазрат Мухамедшин. Ожидается до трёх тысяч человек. А потом накроют столы со сладостями, чаем. На праздник приглашены представители республиканской и городской власти. В 17 часов детский праздник пройдёт в мечети Иман – нуры на улице Петрова.
– Достаточно ли Ижевску три мечети, которые функционируют сегодня в городе? – задали журналисты вопрос имам – хатыбу Центральной мечети Нагиму – хазрату Каюмову.
– Мы пока не будет строить новые, – ответил имам, который является заместителем муфтия Удмуртии по строительству, отметив, что на пятничных намазах в праздничные дни верующих так много, что все не умещаются в зданиях и расстилают свои молельные коврики в коридорах, на улице перед мечетями.
– В какие финансовые затраты обошлось строительство Центральной мечети и все ли работы закончены на сегодняшний день?
– Вложено примерно 110 миллионов рублей, и это минимальная сумма, так как многие строительные, хозяйственные работы верующие выполняли бесплатно в порядке благотворительности. Но каждый год приходится что – то доделывать. Впереди – благоустройство сквера возле Центральной мечети. Получено разрешение на работы, подготовлены проект, смета. Здесь будет детский городок, а вся территория обнесена красивой металлической изгородью.
– Во время поста Рамадан имамы, которые служат в этой мечети по очереди, читают проповеди о смысле поста, о том, что Всевышний замечает добрые дела и по ним ценит людей, прощая их грехи, – продолжил муфтий Удмуртии Фаиз – хазрат Мухамедшин. – Взять, например, такую тему как межнациональное согласие: ислам говорит, что тот, кто примирил двух людей, получит награду от Господа. Даже половинкой финика можно сделать доброе дело, если поделиться ею с ближним. К нам приходят на пятничные намазы все мусульмане Ижевска разных национальностей – не только коренные жители, но и приезжие, торговые люди – таджики, азербайджанцы и другие единоверцы. Мы пригласили на наш праздник руководителей всех национальных диаспор республики вне зависимости от их конфессиональных принадлежностей – православных, иудеев. Важно, чтобы все, кто живет в республике, хоть временно, не чувствовали себя здесь чужими, случайными людьми. Спасаем оступившихся – проводим службы в колониях.
– Как вы останавливаете среди молодых верующих развитие экстремистских настроений, создаёте заслон влиянию запрещённых в России организаций? Предусмотрены ли в Центральной и других мечетях меры безопасности ввиду большого скопления верующих, которое ожидается завтра?
– Центральную мечеть охраняет предприятие «Щит». Кроме того, в каждой общине – умме есть свои наблюдатели, которые зорко следят, чтобы не произошло нарушений порядка. Мы, имамы, также внимательно изучаем людей, которые приходят в мечеть на молитву. Проводим и индивидуальные беседы, где подчёркиваем, что ислам – мирная религия, разъясняем те строки Корана, которые идеологи терроризма используют во зло.
В дни Рамадана на улицах Ижевска появились симпатичные баннеры с призывами – не забывайте позвонить родителям, помни о своих ближних. Пожелания – понятные всем и каждому. «Это волеизъявление одного нашего верующего, который решил таким образом обратить внимание ижевчан на вечные человеческие ценности», – объяснил Фаиз – хазрат. Вот она – та половинка финика, которая пойдёт в копилку добрых дел. Так же, как вошедшая в дни Рамадана новая мечеть в поселке Кама Камбарского района – самая красивая в Удмуртии, как считают ижевские имамы. Её построил на свои средства уроженец этого поселка, живущий сейчас в Татарстане.
Многие наши знакомые в этом году впервые соблюдали пост, кто – то впервые пришёл в мечеть, а кто – то – в первый раз встал на молитву. Я радуюсь за каждого человека, кто в этот священный месяц стал лучше, добрее, милосерднее к окружающим. Месяц Рамадан завершается добрым праздником Ураза – байрам. Накануне этого дня мусульмане навещают нуждающихся, раздают им фитр и пожертвования, делят с ними радость этого праздника и своё внимание. Стало хорошей традицией проводить детский конкурс в одной из ижевских мечетей в честь праздника Ураза – байрам. И что больше всего радует – это то, что благодаря отзывчивости и участию наших волонтёров принять участие в этом празднике смогут дети из детских домов.
Именно этой добротой и ценен месяц Рамадан и праздник Ураза – байрам. Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, ночные молитвы и добрые дела, совершённые в эти дни! С праздником вас! Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Муфтий Удмуртской Республики Фаиз – хазрат Мухамедшин
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