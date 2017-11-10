Уже около 8 часов утра 10 ноября в Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района Ижевска пришли студенты филологического и психолого-педагогического факультетов УдГУ и принесли вещи для людей, пострадавших от взрыва на улице Удмуртской.
А в половине девятого утра приехала первая машина: люди оставили мешки с вещами и, не назвав себя, уехали. Потом поток машин стал нескончаемым. Были даже машины с номерами других областей. Многие приходили сюда пешком. Приносили одежду, продукты, питьевую воду, средства гигиены, вплоть до зубной пасты. Анжелике Ившиной, директору комплексного центра, звонили коллеги из других районов, спрашивали, не нужна ли помощь.
– Столько вещей и продуктов еще никогда не приносили, - говорит Анжелика Тахировна. – До потолка заполнены все помещения – тренажерный зал, отделение срочной помощи, отделение помощи семье и детям, склады, комната отдыха водителей.
Сбором вещей занимались и комплексные центры социального обслуживания населения других районов города.
В какой-то момент не хватало коробок. Бросили клич, и вскоре коробки были доставлены.
После полудня объявили: кто везет вещи, пусть везет, но вновь собирать их уже не надо. Разве что дополнительно понадобится посуда (в том числе кастрюли, сковородки) и обувь. Протезно-ортопедическое предприятие сообщило, что может помочь с обувью.
Теперь уже нужны не вещи, а волонтеры, которые все разберут, разложат: масло к маслу, бутылки с водой к таким же бутылкам. Эта работа продолжится в субботу и воскресенье - 11 и 12 ноября. Волонтеров нужно много, никакого ограничения по числу нет. Причем их ждут не только в КЦСОН Первомайского района, но и в других комплексных центрах Ижевска.
Понадобятся и финансовые средства. Но президент фонда «Подари ЗАВТРА!» Надежда Ястребова предупредила жителей:
– Не рекомендуется перечислять средства на личные карты – следует опасаться мошенничества.
Анжелика Ившина заверила жителей Ижевска и республики:
– Все, что собрано, будет передано пострадавшим. Если какие-то вещи останутся, мы предложим их многодетным семьям, малообеспеченным пожилым людям и людям с инвалидностью. Спасибо всем за отзывчивость, сострадание к чужой беде.
Фото: udmurt.media
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