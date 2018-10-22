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В Коми обсудят актуальные вопросы развития родных языков в условиях двуязычия

22 октября
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25-26 октября на площадках г. Сыктывкара развернётся работа V Международной научно-практической конференции «Родные языки в условиях двуязычия». Для участия в ней заявилось более двухсот участников из регионов Российской Федерации: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. География зарубежных участников представлена Финляндией, Швецией, Норвегией, Венгрией и Эстонией.

Dsc04279 (1) В Коми обсудят актуальные вопросы развития родных языков в условиях двуязычия

«Примечательно, что очень разнообразен возрастной состав участников конференции: среди них есть и старшеклассники, и студенты, и молодые исследователи, и уже именитые учёные и практики. Программа конференции даёт возможность обстоятельного разговора о разных аспектах бытования и функционирования языка как в теоретической, так и практической плоскости», – отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов развития литературных языков и литератур на родных языках, функционирования родных языков, обмен передовым опытом в области преподавания родного языка и родной литературы, расширение контактов учёных, преподавателей и практиков, связанных с сохранением и развитием родных языков.

В рамках языковой конференции будут работать шесть площадок: межрегиональный научный симпозиум «Коми литературному языку 100 лет. Проблемы современной литературной нормы», научно-практический семинар «Современные технологии в изучении родных языков», научно-практический симпозиум с международным участием «Мир перевода», республиканские Ванеевские чтения, секция «Роль родных языков в развитии диалога культур», семинар молодых переводчиков.

Открытие и пленарное заседание состоятся 25 октября в Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Основные организаторы конференции: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Информационный партнёр мероприятия – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

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