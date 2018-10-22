«Примечательно, что очень разнообразен возрастной состав участников конференции: среди них есть и старшеклассники, и студенты, и молодые исследователи, и уже именитые учёные и практики. Программа конференции даёт возможность обстоятельного разговора о разных аспектах бытования и функционирования языка как в теоретической, так и практической плоскости», – отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов развития литературных языков и литератур на родных языках, функционирования родных языков, обмен передовым опытом в области преподавания родного языка и родной литературы, расширение контактов учёных, преподавателей и практиков, связанных с сохранением и развитием родных языков.
В рамках языковой конференции будут работать шесть площадок: межрегиональный научный симпозиум «Коми литературному языку 100 лет. Проблемы современной литературной нормы», научно-практический семинар «Современные технологии в изучении родных языков», научно-практический симпозиум с международным участием «Мир перевода», республиканские Ванеевские чтения, секция «Роль родных языков в развитии диалога культур», семинар молодых переводчиков.
Открытие и пленарное заседание состоятся 25 октября в Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.
Основные организаторы конференции: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
Информационный партнёр мероприятия – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.