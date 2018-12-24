Этот детский сад в районном центре был построен в 80-ых годах прошлого века и уже не соответствовал действующим нормам и требованиям. Строители капитально реконструировали здание дошкольного учреждения с использованием всех новых возможностей. Наружные стены утеплены и обшиты современным материалом. Полностью оборудованы медицинский и пищевой блоки. В здании установлен лифт для маломобильных детей.
"Сказка" - очередное, четвёртое по счёту за последние годы дошкольное учреждение, построенное в Кизнерском районе по федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Сдачей объекта окончательно снята проблема обеспечения местных малышей местами в детском саду не только в настоящее время, но и в ближайшем будущем, даже с учётом возможного роста рождаемости.
Если вспомнить, что ранее по федеральной программе в Кизнере были построены три таких же просторных детских сада и три современных школы, то можно сказать, что в районе созданы отличные условия для воспитания и обучения подрастающего поколения на долгую перспективу.
Помимо этого по федеральной программе в Кизнерском районе возведены жилые дома, больница, дом культуры, спортивный зал, здание РОВД, пожарно-спасательная часть, физкультурно-оздоровительный комплекс, проложены газопроводы низкого и высокого давления, водопроводы, сети канализации, реконструированы автодороги. Практически вся социальная инфраструктура кардинально обновлена.
В посёлке появилось крупное высокотехнологичное промышленное предприятие – объект по уничтожению химического оружия, который после завершения работ по предназначению будет приведён в безопасное состояние, перепрофилирован и продолжит и далее обеспечивать местных жителей хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Кизнерский район в результате реализации программы получил мощный импульс для своего дальнейшего развития.
От имени Главы Удмуртии Александра Бречалова и от имени Правительства УР строителей и жителей Кизнера со знаменательным событием поздравил Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов. «Несмотря на то, что сегодня довольно морозно, мы чувствуем тепло, потому что это - уникальное событие. Валерий Петрович, разрешите мне в Вашем лице поблагодарить весь личный состав Управления. Вы многие годы показываете пример, что несмотря ни на сжатые сроки, ни на минусовые температуры, все сложности можно преодолеть. Это очень высокая планка всем нашим управленцам, строителям, работающим на территории республики, и мы сделаем всё для того, чтобы ей соответствовать. Сегодня же главный праздник для нашего будущего – юных жителей посёлка Кизнер, а также их родителей и воспитателей. Ещё раз поздравляю с этим действительно знаменательным событием», - сказал на открытии детского сада Ярослав Семёнов.
В торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию нового объекта также приняли участие руководители района и представители общественности.
Фото - Валерий Санников и Юрий Решетников.
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