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В каких случаях семьи могут обратиться за пособием.

17 февраля
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Второй год по линии социальной защиты выплачиваются пособия на первого и третьего (последующего) детей, рождённых или усыновлённых в период с января 2018 года. Сколько семей обратилось за таким пособием? Каков его размер? На эти и другие вопросы отвечает Светлана СОБОЛЕВА, заместитель начальника управления мер социальной поддержки Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b03 В каких случаях семьи могут обратиться за пособием.

— Размер выплаты и на первого, и на третьего (последующего) ребёнка одинаков – 9302 рубля. Но условия предоставления пособия на первого и третьего ребёнка различны.

Пособие на первого малыша выплачивается в том случае, если среднедушевой доход в семье не более 14 тысяч 512 рублей 50 копеек.

Законодатели учли, что в самые первые дни после рождения ребёнка мама не сможет подать заявление о таком пособии, и ввели следующий порядок: если мама подаст в отдел соцзащиты заявление, пока ребёнку не исполнилось полгода, то пособие ей будет выплачено за все месяцы – со дня рождения малыша.

Если же по каким—либо причинам мама подаст такое заявление позже, то пособие получит только с того дня, когда у неё приняли заявление. Так что семьям, в которых появился первенец, стоит постараться подать заявление в первые полгода после его рождения.

В 2018 году за такой ежемесячной выплатой в органы соцзащиты обратилось 2845 семей. 181 семье в назначении пособия отказали, так как среднедушевой доход был выше «порога», а 2664 семьи, в том числе 1163 – ижевские, такую выплату получают.

— Пособие, о котором вы рассказали, полагается ребёнку до полутора лет. Но сначала оно оформляется на год. Все ли семьи, получившие пособие с января 2018 года, продлили его в январе 2019 года?

— Нет, не все. У кого—то вырос доход. Но какие—то семьи не продлили получение пособия из—за того, что полагали: когда бы – до исполнения ребёнку полутора лет – ни подали заявление о выплате, всё равно она будет назначена за весь период.

Между тем выплата по второму заявлению осуществляется только со дня его подачи. Скажем, первенец родился 10 января 2018 года, и до 10 января 2019 года семья получала на него пособие в размере 8964 рубля, но в январе мама в орган соцзащиты не пришла. Если придёт, допустим, 20 февраля, то только с этого числа ей и будет назначено пособие. Чтобы не потерять то, что семья вправе получить, ей надо было обратиться с заявлением или в день рождения ребёнка (в нашем примере – 10 января), или в течение 15 дней до окончания выплаты пособия. Поэтому хочу обратиться к семьям: постарайтесь не пропустить срок сбора необходимых документов и подачи заявления о пособии.

— Выплата полагается и на третьего (последующего) ребёнка, родившегося в 2018—2019 годах.

— Ни одной семье, подавшей заявление о выплате пособия на третьего ребёнка, мы в этой выплате не отказали. Потому что в этом случае учитывается другой доход: пособие назначается даже в том случае, если на каждого члена семьи приходится 23 тысячи 884 рубля. Многие семьи с тремя и более детьми имеют доход ниже этого уровня, а значит, получают право на пособие. Так, если общий доход полной семьи с тремя детьми равен даже 119 тысячам рублей, она всё равно получит пособие.

— Если в первый раз получен отказ, может ли семья через некоторое время вновь подать заявление о выплате?

— Конечно, может. Некоторым семьям был смысл подать такое заявление не сразу после рождения малыша, а, скажем, когда ему пошёл шестой месяц. Это связано с особенностями подсчёта среднедушевого дохода. На него влияет заработок мамы до выхода в декретный отпуск.

Если подать заявление сразу, то будет учитываться зарплата мамы до выхода в декретный отпуск. А если обратиться позже, когда мама получает только пособие по уходу за ребенком, то доход семьи становится меньше, а шанс на пособие — выше.

Пособие на третьего (последующего) ребёнка, как и на первенца, оформляется сначала на год и потом снова подаётся заявление. Пособие на третьего малыша может выплачиваться до исполнения ему трёх лет.

— Какие документы необходимо представить вместе с заявлением о пособии?

— Необходимо представить:

1) паспорт гражданина РФ;

2) свидетельство о рождении первенца или свидетельства о рождении всех детей, если право на пособие даёт третий (последующий) ребёнок;

3) реквизиты банковского счёта, на который будет переводиться пособие;

4) сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев перед подачей заявления (зарплата, пенсия, соцвыплаты, стипендия, алименты).

— Какие документы специалисты органов социальной защиты запрашивают сами, то есть семьям их приносить не надо?

— Некоторые документы мы получаем через систему электронного межведомственного взаимодействия. Это СНИЛС, а также справка о размере пособия по безработице. Эти документы семьям предоставлять не надо.

— Куда подать заявление о пособии?

— В орган социальной защиты по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

— Третьи дети, родившиеся до 2018 года, в возрасте от полутора до трёх лет тоже получают пособие, только в меньшем размере.

— В размере 5 тысяч рублей. Выплата такого пособия завершится в 2020 году.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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