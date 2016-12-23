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В ижевском спорткомплексе «Динамо» прошел традиционный турнир «Память»

20 декабря
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В ижевском спорткомплексе «Динамо» проведен традиционный турнир «Память». В седьмой раз на него прибыли российские боксеры. В этот раз приехали ведущие спортсмены из Перми, Чайковского, Оренбурга. Кирова и нескольких городов Татарстана.

Одним из инициаторов этого турнира является заслуженный тренер Удмуртии Феликс Туртыгин. На турнире всегда звучат слова о боксерах ХХ века, которые составляли славу ижевского спорта. Ветераны бокса находятся в зале в качестве почетных гостей. Так было и на этот раз.

Из ижевских боксеров победителями в своих весовых категориях стали юниоры Оганес Снхчян и Максим Пастухов. А среди мужчин доминировали ижевские динамовцы Мирзоджон Ирисбоев, Леонид Новаковский, Роман Баженов и Сергей Фоменко. Они и заняли первые места, победив в финальных боях.

Уверенно провел турнир в качестве главного судьи мастер спорта международного класса Алексей Астахов. Он в судействе «набирает обороты» и достаточно известен для того, чтобы ему доверяли проведение и других российских соревнований.

Павел КУЛЬКОВ

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