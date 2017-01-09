Главная » Общество » В Ижевске жильцы 40 квартир остались без тепла после обрушения кровли дома

В Ижевске жильцы 40 квартир остались без тепла после обрушения кровли дома

9 января
0

В настоящее время теплоснабжение многоквартирного дома восстановлено.

0 mediagal 62018 1 В Ижевске жильцы 40 квартир остались без тепла после обрушения кровли дома

Жильцы 40 квартир в Ижевске остались без тепла после обрушения кровли 4-этажного дома. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января в доме №49 по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщили в ведомстве ГУ МЧС по УР. Систему отопления повредила обрушившаяся от снега подстропильная балка кровли.

Сообщение о частичном обрушении кровли поступило в 23.54 (мск) 7 января в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике» от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы МО «Город Ижевск». К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 28 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек, 4 единицы техники.

Утром 8 января в 31 квартире теплоснабжение было полностью восстановлено, в 9 квартирах - частично. В оперативном порядке были проведены работы по очистке от снега кровли дома, расчищено место обрушения кровли, восстановлено в полном объеме теплоснабжение, проведено утепление чердачного перекрытия в месте обрушения кровли, а также сетей теплоснабжения на чердачном этаже.

В доме проживает 104 человека, в том числе 29 детей, эвакуация жителей не проводилась.

Проведение восстановительных работ в жилом доме № 49 по улице 50 лет ВЛКСМ проинспектировал Глава Ижевска Юрий Тюрин. Он поручил «Ижевской управляющей компании» ускорить проводимые работы по восстановлению в 9 квартирах дома.

На 17:30 часов 8 января система теплоснабжения в доме была полностью восстановлена.

В ближайшие дни во всех муниципальных образованиях будут проведены рейды по выявлению фактов нарушений очистки от снега крыш и козырьков в многоквартирных домах, сообщили в администрации города Ижевска.

Фото: izh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Читать также

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поздравил жителей республики с Рождеством
7 января
Пункты обогрева для водителей появились на трассах в Удмуртии
6 января
Новогодняя ночь в Удмуртии будет теплой
30 декабря 2016
Когда старость в радость
30 декабря 2016
ИЭМЗ «Купол» заботится о каждом своем ветеране....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо