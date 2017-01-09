Жильцы 40 квартир в Ижевске остались без тепла после обрушения кровли 4-этажного дома. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января в доме №49 по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщили в ведомстве ГУ МЧС по УР. Систему отопления повредила обрушившаяся от снега подстропильная балка кровли.
Сообщение о частичном обрушении кровли поступило в 23.54 (мск) 7 января в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике» от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы МО «Город Ижевск». К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 28 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек, 4 единицы техники.
Утром 8 января в 31 квартире теплоснабжение было полностью восстановлено, в 9 квартирах - частично. В оперативном порядке были проведены работы по очистке от снега кровли дома, расчищено место обрушения кровли, восстановлено в полном объеме теплоснабжение, проведено утепление чердачного перекрытия в месте обрушения кровли, а также сетей теплоснабжения на чердачном этаже.
В доме проживает 104 человека, в том числе 29 детей, эвакуация жителей не проводилась.
Проведение восстановительных работ в жилом доме № 49 по улице 50 лет ВЛКСМ проинспектировал Глава Ижевска Юрий Тюрин. Он поручил «Ижевской управляющей компании» ускорить проводимые работы по восстановлению в 9 квартирах дома.
На 17:30 часов 8 января система теплоснабжения в доме была полностью восстановлена.
В ближайшие дни во всех муниципальных образованиях будут проведены рейды по выявлению фактов нарушений очистки от снега крыш и козырьков в многоквартирных домах, сообщили в администрации города Ижевска.
Фото: izh.ru
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