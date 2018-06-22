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В Ижевске зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

22 июня
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Сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны по всей стране проходит акция «Свеча памяти». В 4 часа утра у Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске горожане возложили цветы и зажгли свечи.

Img 8047 В Ижевске зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

В акции приняли участие депутаты Государственного Совета во главе с Алексеем Прасоловым, члены Правительства, представители общественных организаций, курсанты патриотических клубов и кадетских классов.

«77 лет назад случилось страшное – началась война. На нас напали, нас хотели раздавить – не вышло! Вся страна встала на защиту своего Отечества, - сказал Председатель Государственного Совета республики Алексей Прасолов выступая на митинге. - Мы сегодня здесь собрались, чтобы вспомнить эти страшные события. Мы помним, мы живём! Мы никогда не забудем той страшной войны, которая коснулась практически каждую семью нашей огромной страны. Мать ждала возвращения своего сына, мужа своего. А сколько их не вернулось. Человеческая жизнь бесценна, а мы в этой войне потеряли 27 миллионов. Это страшная цифра. Сколько бы смогли сделать доброго те замечательные люди, которые погибли защищая страну.

Недавно с войны вернулся 23-летний Александр Васильевич Осинцев. Через 77 лет его нашли наши ребята, которые ищут погибших. И мы его наконец-то дома на кладбище в Ижевске похоронили. И ещё более 60 тысяч пропали без вести. Их до сегодняшнего дня ждут. Вечная память тем, кто защищал нашу Родину. Вечная память победителям в этой войне!»

По данным Центрального архива министерства обороны Российской Федерации более 380 тысяч воинов из Удмуртии ушли на фронт. Не вернулись с войны свыше 140 тысяч жителей республики. 105 наших земляков стали Героями Советского Союза.

Сегодня по всей Удмуртии состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В городах республики пройдут торжественные митинги и акции.

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