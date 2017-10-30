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В Ижевске завершился сезон ремонта дорог

29 октября
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Всего в Ижевске в этом году отремонтировали 35 участков дорог протяженностью 570 тыс. кв. метров.

695939e1196095a2124aa338e8625dba В Ижевске завершился сезон ремонта дорог

Акт приемки последнего объекта – переулок Широкий на участке между улицами Максима Горького и Коммунаров – подписали в четверг, 19 октября. Этот участок включили в ремонтный список вне плана, когда в ходе проведения торгов образовалась экономия. Всего в Ижевске в этом году отремонтировали 35 участков дорог протяженностью 570 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования работ составил 604 млн. рублей.

По словам заместителя начальника МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдауса Харисова, столица Удмуртии полностью освоила все средства, выделенные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонты дорог по базовому списку были завершены к 30 августа. В сентябре и октябре ремонтировались «сверхплановые участки»: на торгах удалось сэкономить 161 млн. рублей – 15 процентов от бюджета проекта. Благодаря этим средствам удалось привести в порядок дополнительно четыре участка, в том числе участок переулка Широкого, а также два отрезка улицы Пушкинской и один – на улице Удмуртской.

– На данных участках был выполнен комплексный ремонт. Была обновлена проезжая часть, заменены бордюрные камни, асфальтовое покрытие тротуаров, приведены в нормативное состояние растущие вдоль дороги деревья, - подчеркнул Фирдаус Харисов.

Кроме того, в рамках проекта в городе были установлены тросовые ограждения по ул. Удмуртской на участке от ул. Кирова до ул. 10 лет Октября и пешеходные барьерные ограждения на шести перекрестках. Гарантийный срок по всем объектам - отремонтированным дорогам и тросовым ограждениям - составляет 4 года, в течение этого периода все выявленные дефекты подрядчики будут исправлять за счет собственных средств.

Титульный список на следующий год уже формируется. В первую очередь в него войдут дороги, к которым больше всего претензий у ГИБДД, прокуратуры и общественников. Пока в нем 35 участков дорог в Ижевске и в радиусе 100 км от столицы Удмуртии. Но этот список может пополниться за счет дорог – лидеров «народного голосования», организованного на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

– Успешное выполнение проекта «Безопасные и качественные дороги» позволяет на 20 процентов увеличить объем федерального финансирования, на которое Удмуртия может рассчитывать при реализации проекта в 2018 году, - напомнил Фирдаус Харисов.

Среди дорог, на которые больше всего жалуются ижевчане, оказались улица Берша. За включение ее в ремонтный список проголосовали 249 человек из 3046, участвовавших в опросе. На втором месте - улица Ялтинская на Костиной мельнице (211 человек), немного отстают переулок Колосовый и ул. Буммашевская (176 голосов).

Дороги из «народного списка» будут отбирать в программу не только по количеству набранных голосов, но еще и по техническому состоянию. Оценивать его будут специалисты Миндортранса. Приоритет будет отдан дорогам, на которых чаще всего случаются аварии.

Что касается дорог, которые точно войдут в программу на 2018 год, то, по предварительной информации, в базовый титульный список могут попасть:

Ул. Пушкинская, от ул. Ленина до ул. Карла Либкнехта;

Ул. Удмуртская, от ул. Лихвинцева до ул. Кирова;

Пер. Широкий, от ул. Пушкинской до конца – ул. Карла Маркса;

Ул. 7-я Подлесная и проезд Металлургов.

Фото: udmurt.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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