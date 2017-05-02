Вчера, 1 мая, в Удмуртии завершился турнир по танцевальному спорту "Кубок Главы Удмуртской Республики". Он проводится Ижевской городской детской организацией "Центр танцевального спорта "Динамо" при поддержке Правительства региона под патронатом Международной федерации танцевального спорта, Союза танцевального спорта России и Федерации танцевального спорта Удмуртии.
В турнире приняли участие спортсмены из тридцати российских регионов, а также из Италии, Литвы, Испании, Румынии, Беларуси, Польши, Латвии, Чехии.
Временно исполняющий обязанности Главы региона Александр Бречалов отметил, что чемпионат стал для республики красивой, правильной традицией. «Лично для меня это особое событие, так как мои дети - а они сейчас присутствуют в зале - занимаются танцами. Хотелось бы, чтобы число поклонников и сторонников этого вида спорта росло, а турнир - совершенствовался и, будучи для республики одной из "точек притяжения", привлекал новых участников и гостей. Поэтому буду признателен гостям и экспертам за инициативы и пожелания. Мы постараемся их учесть», - сказал Александр Бречалов.
Врио Главы вручил награды победителям турнира.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.