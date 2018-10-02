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В Ижевске завершилась первая проектная сессия для молодёжи «Заряженный интенсив»

1 октября
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В течение трёх дней молодые люди со всей республики в оздоровительном центре «Берёзка» работали над своими проектами, обменивались опытом, общались с экспертами. Сегодня организаторы и участники сессии подвели итоги.

128a6b756ba5e325fa04c8b1faa6b9c9 В Ижевске завершилась первая проектная сессия для молодёжи «Заряженный интенсив»

Авторы лучших работ получили сертификаты. Директор детского технопарка «Кванториум» Дмитрий Шевкунов вручил сертификаты на реализацию проекта «Коммуникативная среда для информационно-технического творчества» и проекта «DOCBOX». Кроме этого, участникам проекта «SMART парк» выдан сертификат на посещение семинара от сертифицированного международного специалиста.

На реализацию проекта «Тур по сёлам «Искусство для всех» (вокальная студия) организаторы предоставили сертификат от Банка ВТБ и Министерства информатизации и связи УР. Второй сертификат от них получили авторы проекта «УДМультия».

В числе отмеченных сертификатами также проекты «Твой город», «SMART улей» и «FREE энерджи».

Страховая компания «РОСГОСТРАХ» поддержала проект «Любительская футбольная лига». Агентство печати и массовых коммуникаций будет наставником проекта «Медиашкола». Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел окажет содействие в реализации проекта «Книга мастеров».

Корпорация развития Удмуртской Республики предоставила сертификат на реализацию проекта «Амбулаторная карта».

«На мой взгляд, цели, которые ставили перед собой инициаторы форума, достигнуты, - отметил участвовавший в работе сессии заместитель министра информатизации и связи Удмуртии Александр Хохряков. – Нам было важно поддержать молодых людей, которые нацелены на проектную работу, на развитие республики. Авторы лучших продуктов получили сертификаты, а это означает, что они продолжат продвижение своих проектов и наверняка реализуют их. Уверен, такой формат встреч необходимо использовать и впредь».

С ним согласен и другой эксперт, член Общественного совета по вопросам развития институтов гражданского общества при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Дмитрий Шевкунов: «Подобные встречи позволяют в ограниченных по времени и ресурсам условиях сконцентрироваться на проектных идеях для решения конкретных задач региона или страны. Форум запускает очень интересный процесс активизации человеческого капитала».

На закрытии стратегической сессии её организаторы заверили участников и гостей мероприятия, что рабочие встречи молодых людей республики по тестированию и доработке проектов будут продолжены.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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