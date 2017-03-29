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В Ижевске застрелили 36-летнего предпринимателя

29 марта
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Preview (1) В Ижевске застрелили 36-летнего предпринимателя

В Ижевске убили 36-летнего предпринимателя, руководителя коммерческой фирмы, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей.

Тело мужчины было обнаружено сегодня, 29 марта, около 8 часов утра возле трамвайных путей напротив дома № 26 по ул. Школьная в Ижевске, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате огнестрельных ранений головы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Октябрьского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления. Производен осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Фото: ua.utro.news

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