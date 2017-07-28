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В Ижевске задержали угонщика «Скорой помощи»

27 июля
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!8 d1(2) d1(2) 800x600 В Ижевске задержали угонщика «Скорой помощи»

В столице Удмуртии задержали 26-летнего безработного ижевчанина, попытавшегося угнать «Скорую помощь». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. По данным ведомства, мужчина распивал спиртные напитки в своей квартире вместе с приятелем. Находясь в состоянии опьянения, он поджег имущество на своем балконе. Случайные прохожие вызвали на место происшествия пожарную службу и «Скорую помощь».

Ижевчанин, заметив пожарных и врачей, выбежал на улицу, закрылся в автомобиле «Скорой помощи» и попытался скрыться. Однако не справился с управлением и столкнулся с припаркованным во дворе автомобилем. После этого его задержали сотрудники полиции.

Злоумышленник привлечен к ответственности в виде административного ареста на 10 суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: МВД по УР

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