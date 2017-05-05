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В Ижевске задержали УАЗ Патриот без тормозов

3 мая
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1 мая в Ижевске сотрудники дорожно-патрульной службы предотвратили ДТП и помогли спасти человеческие жизни.

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Как сообщают в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, около 10 часов 30 минут на улице Ворошилова был замечен автомобиль марки «УАЗ», который двигался с нарушением правил дорожного движения, государственные регистрационные знаки были залеплены грязью.

На законные требования сотрудников ДПС остановиться водитель не отреагировал, и продолжил движение. Преследование автомобиля велось с включением специальных световых и звуковых сигналов. Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения, тем самым создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Отмечается, что он не предоставил преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью никто из пешеходов не пострадал, так как люди успели вовремя среагировать.

У дома № 53 по ул. Ворошилова г. Ижевска транспортное средство было остановлено. Впоследствии было установлено, что за управлением данного транспортного средства находился 48-летний мужчина, который пояснил, что требования сотрудников полиции об остановке он видел, однако не смог остановить автомобиль из-за неисправных тормозов.

Водитель привлечен к административной ответственности, транспортное средство задержано и помещено на охраняемую стоянку.

В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с правилами дорожного движения водителю запрещается управление транспортным средством с заведомо несправной тормозной системой и рулевым управлением. Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном движении в технически исправном состоянии, возлагается на владельцев транспортных средств. Не выполнение, игнорирование предписанных правилами дорожного движения требований, могут привести к страшным последствиям.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

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