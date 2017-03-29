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В Ижевске задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего предпринимателя

29 марта
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Screenshot 3 В Ижевске задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего предпринимателя

Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике совместно со следователями Следственного Комитета задержан подозреваемый в убийстве 36-летнего ижевского предпринимателя, руководителя коммерческой фирмы, занимающейся производством и реализацией автомобильных запчастей.

Напомним, тело мужчины с огнестрельными ранениями головы было обнаружено сегодня, 29 марта, около 8 часов утра возле трамвайных путей напротив дома по ул. 4-ой Подлесной.

В совершении убийства подозревается 36-летний бывший работник коммерческой организации «Ижтехнотюнинг», которой руководил потерпевший. Компания занималась производством и реализацией автомобильных запчастей, подозреваемый работал там оператором станка.

Мотив совершенного преступления в настоящее время уточняется следствием. По информации Следственного Управления СК России по УР, им могло явиться недовольство подозреваемого своим увольнением. По делу назначены судебно-баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Следователем готовятся материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: properm.ru

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