Главная » В Ижевске задержали 19-летнюю девушку с наркотиками в контейнере

В Ижевске задержали 19-летнюю девушку с наркотиками в контейнере

23 января
0
1460447300 В Ижевске задержали 19-летнюю девушку с наркотиками в контейнере

Компания подвыпивших молодых людей, находившаяся на одной из улиц в Ижевске, вызвала интерес у военнослужащих Росгвардии, выполнявших в субботу вечером задачи по охране общественного порядка.

При проверке документов молодые люди выражали бурное негодование действиями правоохранителей. Как оказалось, причины для беспокойства были. При личном досмотре у одной девушки был обнаружен контейнер желтого цвета, в котором находилось «ассорти» из пакетиков с веществами, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

На место происшествия были вызваны дежурный по войсковым нарядам и следственная группа Октябрьского отдела полиции. Задержанную доставили в отделение полиции. Сверток был отправлен на экспертизу, которая установила содержимое контейнера: «Спайс» - 0.5 г., гашиш – 0.9 г.

В отношении девушки 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.2 УК РФ.

Фото: vdv-nf.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо