Компания подвыпивших молодых людей, находившаяся на одной из улиц в Ижевске, вызвала интерес у военнослужащих Росгвардии, выполнявших в субботу вечером задачи по охране общественного порядка.
При проверке документов молодые люди выражали бурное негодование действиями правоохранителей. Как оказалось, причины для беспокойства были. При личном досмотре у одной девушки был обнаружен контейнер желтого цвета, в котором находилось «ассорти» из пакетиков с веществами, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
На место происшествия были вызваны дежурный по войсковым нарядам и следственная группа Октябрьского отдела полиции. Задержанную доставили в отделение полиции. Сверток был отправлен на экспертизу, которая установила содержимое контейнера: «Спайс» - 0.5 г., гашиш – 0.9 г.
В отношении девушки 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.2 УК РФ.
Фото: vdv-nf.ru
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