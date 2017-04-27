В Ижевске прошел круглый стол «Актуальные вопросы социальной политики в современных условиях».
В заседании приняли участие депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и заместитель федерального министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Открыл работу круглого стола Секретарь Регионального отделения Партии, Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев.
Он пожелал, чтобы подобного рода мероприятия проходили регулярно. Владимир Невоструев отметил, что в регионе многое делается для решения социальных вопросов. В этом плане, по его мнению, Правительство Удмуртии выполняет свои обязательства.
– В свою очередь депутаты Госсовета принимают законопроекты, направленные на улучшение жизни жителей нашей республики. Хочу отметить, что только по итогам прошлого года приняли закон о поддержке молодых специалистов, врачей, фельдшеров, которые возвращаются в сельскую местность. И эта поддержка уже в текущем году будет оказываться. И дальше мы будем эти направления поддерживать, - добавил Председатель Госсовета.
Владимир Невоструев отметил и работу в рамках партийных проектов, в том числе таких, как «Уважение», направленного на помощь ветеранам. Он сказал, что руководство региона готово активно обсуждать и решать социальные проблемы.
Заместитель министра труда и социальной политики РФ Андрей Пудов начал выступление с анализа социально-экономического положения в стране. По его словам, здесь есть немало проблем. Они касаются индексаций пенсий, задолженности по зарплате, размера МРОТ, оплаты труда работников бюджетной сферы и много другого. Особо отметил Андрей Пудов необходимость решения проблемы «серых зарплат».
– Чем больше вовлечено людей в легальную сферу, тем больше платежи в бюджеты субъектов в государственные внебюджетные фонды. То, что сейчас такая заинтересованность проявлена органами исполнительной власти и местного самоуправления – это крайне важно, потому что это формирует нетерпимость к тем лицам, которые работают «лево». К сожалению, пять-десять лет назад этим чуть ли не гордились. Сейчас наша общая задача изменить сознание в другую сторону. Не должно быть тех людей, которые за чужой счет живут, - сказал он.
Депутат Госдумы Андрей Исаев отметил, что визит заместителя министра – это в очередной раз результат работы представителей Удмуртии в федеральном парламенте. Он сказал, что приезд Андрея Пудова особенно важен перед праздником 1 Мая.
– Именно здесь в доме Профсоюзов мы поговорили о наиболее злободневных и острых проблемах социальной политики. Разговор был очень откровенный. Задавались достаточно непростые вопросы, ставились проблемы. В то же время это был конструктивный и профессиональный разговор людей, которые хотят найти решение пусть даже самых непростых проблем, - сказал Андрей Исаев.
Добавим, что в ходе заседания выступили также руководители региональных и федеральных ведомств, были даны ответы на вопросы участников встречи.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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