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В Ижевске за год заболеваемость гепатитом А выросла в четыре раза

27 февраля
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Санврачи бьют тревогу: за минувший год в Удмуртии вирусным гепатитом А переболело 478 человек.

587871eb 47c8 8e64 47c8 8e6b3e8c4ab7.photo .0 1 В Ижевске за год заболеваемость гепатитом А выросла в четыре раза

Вирусная атака

Санврачи бьют тревогу: за минувший год в Удмуртии вирусным гепатитом А переболело 478 человек. С начала года этот диагноз был поставлен еще 49 жителям республики, 37 из них ижевчане. А с началом половодья ситуация может еще больше обостриться.

Первая за долгие годы вспышка заболеваемости гепатитом А в Удмуртии была зарегистрирована еще в 2015 году. Тогда этот вирус положил на больничные койки 125 человек. Больше всего заболевших было в Ижевске.

– Последняя вспышка заболевания гепатитом А в республике была зафиксирована 15 лет назад в Якшур-Бодьинском районе, – вспоминает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по УР Вера Данилова. – Путем массовой иммунизации населения мы смогли тогда ее локализовать. Но в 2015 году, как мы считаем, в связи с заносом вируса из Марий Эл (где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная), в июне в Первомайском районе Ижевска начали регистрироваться первые случаи заболевания гепатитом А среди цыганского населения. А так как в городе практически нет иммунной прослойки, в сентябре в Первомайском и Ленинском районах города были зафиксированы вспышки заболеваемости. Также больных регистрировали в Завьяловском районе и в Малой Пурге.

Локализовать распространение вируса удалось лишь в ноябре. Но он не угас, а только затаился, чтобы с началом летних месяцев вновь пойти в атаку. В прошлом году гепатит А уже вовсю гулял по республике. Случаи заболевания были зафиксированы в Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах, Глазове, Можге и Воткинске. Всего в прошлом году санврачи зафиксировали 478 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А, что в 3,8 раза больше, чем годом ранее. Основная масса заболевших – ижевчане (375 случаев).

– Ситуация начала ухудшаться с августа, – продолжает Вера Данилова. – В какой-то мере на распространение вируса повлияли погодные условия, особенно весеннее половодье, когда было затоплено много частных подворий, и то, что количество носителей вируса у нас значительно выросло. В основном болеют взрослые – 86 процентов случаев.

Лидерами по числу заболевших был и остается частный сектор Первомайского и Ленинского районов. И скорее всего, эта тенденция сохранится, считают санврачи. Всех потенциальных разносчиков заболевания прививают в добровольно-принудительном порядке, также ведется вакцинация детей в детских садах и школах, попавших в очаги заболевания.

– Больше всего случаев заболевания в прошлом году мы регистрировали в Первомайском и Ленинском районах. Нередко там болели целыми семьями. Сейчас там проводится поголовная иммунизация детского населения. Затем массовую иммунизацию планируется провести в Индустриальном районе, где тоже отмечается достаточно высокая заболеваемость, и в Октябрьском районе города. Вакцина есть. Чтобы стабилизировать ситуацию в Ижевске, привить надо не менее 50 тысяч детей, – отметила Вера Данилова.

При этом она исключила водный фактор распространения болезни, но подчеркнула, что вирус был выявлен в сточных водах, это говорит о том, что он в регионе циркулирует. С паводком риск заражения возрастает.

– Мы проверили воду из водопроводной системы, в родниках, открытых водоемах, вирус нигде не обнаружен. Но исследования продолжаются. В половодье может произойти разлив канализационных вод на поверхность, и вероятность заразиться резко возрастет.

Сейчас населению Ленинского и Первомайского районов раздают памятки с информацией о том, как минимизировать угрозу заражения во время половодья. Кроме того, взрослое население может обратиться в поликлинику и на платной основе поставить прививки, – подчеркнула Вера Данилова.

МЕЖДУ ТЕМ

Есть и хорошая новость. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице Удмуртии понемногу стабилизируется. И хотя каждую неделю в Ижевске с жалобами на острые респираторные заболевания обращаются около 8 тысяч человек, этот показатель ниже эпидемического порога. При этом в основном в городе болеет взрослое население – старше 18 лет, не привитое от гриппа. При этом за последнее время значительно снижается темп прироста заболевших.

– В этом году вся эпидемия пришлась на взрослое население. В предыдущие годы в основном болели дети. Сейчас до сих пор лица старше 18 лет болеют чаще, чем дети. В группе взрослых эпидпорог по-прежнему превышен на 38 процентов. У школьников эпидпорог ниже на 15 процентов. Радует, что темпов прироста заболеваемости у взрослых уже нет, – сообщила Вера Данилова.

Она подчеркнула, что в Удмуртии за время эпидсезона зарегистрирован 541 лабораторно подтвержденный случай гриппа. Из этих проб в 503 обнаружен вирус гриппа H3N2.

– Взрослые в основном болели потому, что среди них меньше привитых. Кроме того, вирус этот давно не встречался, только в 60-е годы прошлого века в последний раз была эпидемия. Мы к нему оказались не готовы. Вирус гриппа В встречается в меньшей степени. И если в прошлые годы эпидемия была вызвана пандемическим вирусом H1N1, то в этом году мы его практически не видим. Это связано с тем, что несколько лет от него прививалось население, и сформировалась иммунная прослойка, – отметила Данилова.

СПРАВКА «УП»

Гепатит А – острое инфекционное заболевание, поражающее печень, проявляющееся интоксикацией, желтухой. Источником заражения является больной человек. Основные способы борьбы с инфекцией – соблюдение гигиены и санитарных норм, а также вакцинопрофилактика. После перенесения инфекции у человека формируется пожизненный иммунитет.

Фото: topblognews.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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