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В Ижевске за день сбили трех пешеходов

18 апреля
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Peshekhodnyy znak 800 В Ижевске за день сбили трех пешеходов

За один день 17 апреля в столице Удмуртии трижды сбили пешеходов, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД Удмуртии. Первый инцидент произошел во дворе дома № 80 по улице 40 лет Победы. 23-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" при движении задним ходом совершил наезд на пешехода – пожилую женщину 77 лет. Пострадавшая с травмами госпитализирована.

Виновниками двух других ДТП стали водители-женщины. На улице Ворошилова водитель автомобиля "Хенде" 48-летняя женщина на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода – женщину 62-х лет. Отмечается, что стаж управления транспортными средствами нарушительницы всего один год.

Вечером 17 апреля на перекрестке улиц Советская – Красноармейская водитель автомобиля "SUZUKI" – 50-летняя женщина при повороте налево совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В обоих случаях женщины-пешеходы получили травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.

Фото: izvestiaur.ru

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