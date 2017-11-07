Осенью актуальным для водителей становится освещение улиц и… пешеходов
В 232-х дорожно-транспортных происшествиях на территории города Ижевска в этом году официально зафиксировано, что сопутствующими причинами ДТП были неудовлетворительные дорожные условия.
В этих происшествиях шесть человек погибли и 278 получили травмы. Такие данные привел врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Андрей Монахов.
Осенью актуальным становится вопрос освещения улиц. Например, только на пешеходных переходах в темное время суток с начала года зафиксировано 38 наездов на пешеходов. А всего в Ижевске произошло 165 ДТП в темное время суток (при этом восемь человек погибли и 211 получили травмы).
В октябре сотрудники ГИБДД провели ночное обследование наружного электрического освещения и сопоставили фактическое состояние с требованием национальных стандартов. Получился внушительный список недостатков. В нем 27 участков, где освещение отсутствует полностью.
Кроме того, обозначены 17 участков с пешеходными переходами, где отсутствует стационарное освещение. В том числе это пешеходные переходы у школ № 83 и № 62, напротив детского сада № 171. Да, в общем-то, где бы ни был переход, он должен быть освещен ярче, чем обычное уличное пространство. В ночное время основной причиной ДТП является то, что водитель не успевает вовремя заметить пешехода, выходящего на дорогу.
Также были выявлены участки на Воткинском шоссе и улицах Салютовской, Ворошилова, Дзержинского, Шевченко и Увинской, где расположены неработающие светильники. По выявленным недостаткам возбуждено дело об административном правонарушении и внесено предписание об устранении указанных недостатков. Так что новому руководителю Управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска есть за что браться, закатав рукава. Например, неработающие светильники требуется заменить за неделю. Иначе форму ответственности должностных лиц будут определять суды. Как правило, наказания в данном случае – это штрафы.
Андрей Монахов напомнил, что за городом пешеходы при передвижении вдоль дороги и переходе через нее обязаны иметь на одежде световозвращающие элементы. Но и в городе неплохо бы таким образом сделать свой силуэт в темноте виднее. Для первоклассников Ижевска отдел пропаганды ГИБДД второй год подряд специально выдавал светящиеся эмблемы. Хорошо, что производители размещают светоотражательные элементы на рюкзаках для школьников. Взрослым тоже неплохо бы купить и иметь при себе световозвращающие полосы и в темное время закреплять их на рукавах. Чем вы виднее для водителя, тем лучше.
Всего в Ижевске произошло 165 ДТП в темное время суток (при этом восемь человек погибли и 211 получили травмы).
Фото: auto62rus.ru
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