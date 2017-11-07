Главная » Общество » В Ижевске выявили 17 неосвещенных пешеходных переходов

В Ижевске выявили 17 неосвещенных пешеходных переходов

6 ноября
0

Неработающие светильники требуется заменить за неделю. Иначе форму ответственности должностных лиц будут определять суды.

File 4471 1600x800 auto В Ижевске выявили 17 неосвещенных пешеходных переходов

Осенью актуальным для водителей становится освещение улиц и… пешеходов

В 232-х дорожно-транспортных происшествиях на территории города Ижевска в этом году официально зафиксировано, что сопутствующими причинами ДТП были неудовлетворительные дорожные условия.

В этих происшествиях шесть человек погибли и 278 получили травмы. Такие данные привел врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Андрей Монахов.

Осенью актуальным становится вопрос освещения улиц. Например, только на пешеходных переходах в темное время суток с начала года зафиксировано 38 наездов на пешеходов. А всего в Ижевске произошло 165 ДТП в темное время суток (при этом восемь человек погибли и 211 получили травмы).

В октябре сотрудники ГИБДД провели ночное обследование наружного электрического освещения и сопоставили фактическое состояние с требованием национальных стандартов. Получился внушительный список недостатков. В нем 27 участков, где освещение отсутствует полностью.

Кроме того, обозначены 17 участков с пешеходными переходами, где отсутствует стационарное освещение. В том числе это пешеходные переходы у школ № 83 и № 62, напротив детского сада № 171. Да, в общем-то, где бы ни был переход, он должен быть освещен ярче, чем обычное уличное пространство. В ночное время основной причиной ДТП является то, что водитель не успевает вовремя заметить пешехода, выходящего на дорогу.

Также были выявлены участки на Воткинском шоссе и улицах Салютовской, Ворошилова, Дзержинского, Шевченко и Увинской, где расположены неработающие светильники. По выявленным недостаткам возбуждено дело об административном правонарушении и внесено предписание об устранении указанных недостатков. Так что новому руководителю Управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска есть за что браться, закатав рукава. Например, неработающие светильники требуется заменить за неделю. Иначе форму ответственности должностных лиц будут определять суды. Как правило, наказания в данном случае – это штрафы.

Андрей Монахов напомнил, что за городом пешеходы при передвижении вдоль дороги и переходе через нее обязаны иметь на одежде световозвращающие элементы. Но и в городе неплохо бы таким образом сделать свой силуэт в темноте виднее. Для первоклассников Ижевска отдел пропаганды ГИБДД второй год подряд специально выдавал светящиеся эмблемы. Хорошо, что производители размещают светоотражательные элементы на рюкзаках для школьников. Взрослым тоже неплохо бы купить и иметь при себе световозвращающие полосы и в темное время закреплять их на рукавах. Чем вы виднее для водителя, тем лучше.

Всего в Ижевске произошло 165 ДТП в темное время суток (при этом восемь человек погибли и 211 получили травмы).

Фото: auto62rus.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Общественники и ижевские кадеты приняли участие в акции, посвященной бойцам спецподразделений
6 ноября
Хочешь изменить мир – начни с себя
6 ноября
Так считает Павел Плетенев, руководитель кадетско-казачьего патриотического клуба «Спас»...
Комфортный двор, парк, сквер
6 ноября
Будьте первыми!
6 ноября
Александр Бречалов пожелал удмуртской молодежи активнее искать возможности для самореализации...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо