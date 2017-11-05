«В терновом венце революций…»
Сборник документов «1917 год в Удмуртии», выпущенный Комитетом по делам архивов при правительстве республики, создавался «без гнева и пристрастия» – sine ira et studio, как рекомендовал на века своим коллегам древнеримский историк Тацит. Этот толстый том на 576 страниц с иллюстративными вклейками и богатым справочным аппаратом содержит как никогда полную и подробную летопись первого года революции на территории нынешней Удмуртии, начавшейся забастовкой рабочих Ижевских казенных сталеделательного и оружейного заводов и продолжившейся на фоне октябрьского взятия Зимнего дворца и ареста Временного правительства в Петрограде – большевизацией Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поначалу только в Ижевске. Книга сразу стала раритетом – так велик сейчас интерес к истории Отечества.
Так жили люди
– Сколько документов, ранее нигде не представленных, удалось найти и поместить в этом сборнике? – задаю вопрос ответственному составителю, начальнику отдела Центра документации и новейшей истории Удмуртской Республики Анатолию Дерюшеву.
– В сборник вошли, наряду с ранее опубликованными, восемьдесят процентов новых документов, которые спокойно лежали в архивах разных городов, ведомств, в домашних и музейных собраниях Кировской области, Татарстана и, конечно, Удмуртии.
– Похоже, составителям пришлось хорошо потрудиться, чтобы добраться до этих старых пожелтевших бумаг.
– Над книгой работали группа специалистов из нашего центра, Центрального архива Удмуртской Республики и помощники. Научным редактором стал кандидат исторических наук Павел Дмитриев. На самом деле, документов от той поры осталось не так много, как хотелось бы. Многие по разным причинам исчезли, и дошел только их перечень в актах на уничтожение.
– По какому принципу вы отбирали найденные материалы и все ли вошли в сборник?
– Мы работали по плану, утвержденному научным советом Комитета по делам архивов, где сразу были обозначены хронологические рамки сборника, география охвата, адреса архивов, с которыми предстояло работать, и концептуальный подход. Дело в том, что в прежнем сборнике, вышедшем в 1957 году к сорокалетию Октябрьской революции, преобладал односторонний партийный подход. Мы сочли правильным сегодня представить картину произошедшего более объективно, сбалансированно, а для этого показать, как вели себя в одних и тех же случаях представители разных политических течений, общественных организаций, органов власти, разных сословий. Но самое главное – мы взялись рассказать, как в это время люди жили. Что происходило с порядком на улицах, с образованием, медициной, как работали библиотеки, кинотеатры, клубы; как обстояли дела с продовольственными и промышленными товарами. На фоне перебоев с продуктами, роста цен на продовольствие и промышленные товары, тяжелой ноши, которую Первая мировая война взвалила на крестьян, проходили и процессы позитивные. Шла ликвидация жуткой неграмотности и некультурности, особенно на селе, появились новые газеты – «Известия Ижевского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» - предшественницы нынешней «Удмуртской правды», в Глазове стала выходить газета на удмуртском языке, введен 8-часовой рабочий день, конфликты между рабочими и администрацией улаживали рабочие комитеты, профсоюзы и так далее. Еще в мае и июне 1917 года в регионе все было более-менее спокойно, но после расстрела Временным правительством июльской демонстрации в Петрограде, организованной большевиками, начала собираться гроза…
Нарастание кризиса
(все тексты даны в сокращении)
Газета «Русские ведомости», 28 июля: «Под влиянием большевиков запасные полки в Вятке и Глазове отказались идти на позиции. Солдатские занятия и работы здесь давно упразднены. Сорокалетние самовольно продолжили себе отпуск».
Газета «Вятская речь», 2 августа: «Отрицательное отношение к большевизму населения нашего г. Сарапула, руководителей разных партий и организаций, за исключением отдельных лиц, вполне определенно выяснилось на пленарных собраниях, бывших 13 июля в городской управе и 15 июля в политическом клубе. На высказываемые опасения со стороны граждан о возможном появлении в Сарапуле большевиков представители Совета рабочих и солдатских депутатов старались убедить, что большевиков в городе нет. Из данных комиссаром сведений о положении дел в уезде видно, что, например, в близлежащем к Сарапулу Ижевске имеется большое число большевиков, что деятельность их настолько проявилась, что положение в Ижевске нужно признать угрожающим».
Донесение начальника Ижевской милиции Сарапульскому уездному комиссару, 10 августа: «В общественном саду против Александро-Невского собора был назначен сельский сход по вопросам введения хлебной монополии в волостном земстве. Некоторые из толпы резко высказывались против введения хлебной монополии, один солдат настойчиво стал требовать предоставить ему слово. Он стал резко высказываться против действий Временного правительства, призывая народ к его свержению, так как такие распоряжения исходят именно от правительства. Начальник милиции Еронтьев и бывшие с ним милиционеры Толмачев, Морозов и Суков, подойдя к солдату, потребовали прекращения его речи, и он тотчас побежал в толпу. Еронтьева обступили несколько человек и потребовали объяснения, на каком основании он остановил оратора. Один ударил Еронтьева в левый бок, так что он потерял возможность находиться при исполнении обязанностей и направился к выходу, но толпа схватила его и стала наносить удары, а когда Еронтьев все же выбрался из сада, направляясь в милицию, толпа повалила его на землю и топтала ногами, после чего Еронтьев был отправлен в больницу».
Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Иванова Вятскому губернскому комиссару П.Т. Саламатову, 15 августа: «В Ижевске продолжаются периодические беспорядки. 12 августа толпа рабочих со знаменами и флагами освободила арестованного судьей рабочего Гордеева. В тот же день следователю предъявлено требование другой мастерской - освободить рабочего, арестованного за призыв не повиноваться власти».
Красная гвардия
Из протокола заседания Вятского губернского делегатского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, 25 августа: «Во всех докладах констатируется факт уменьшения влияния Советов рабочих и солдатских депутатов на рабочих и население. В Ижевском заводе авторитет Советов упал потому, что в его составе преобладают социал-демократы меньшевики и социал-революционеры оборонцы. Незначительно влияние Совета на Воткинском заводе и в Глазове. Идет понижение интереса рабочих к общественным делам».
Из воспоминаний И.П. Хмуровича: «Начало организации Красной гвардии в Ижевске положили большевики и максималисты. Осуществление этой задачи явилось насущной необходимостью после июльского поражения большевистского восстания в Петрограде. Красная гвардия у нас вначале называлась боевой дружиной, набор в члены ее производился в августе, выдача же винтовок была в сентябре. Первое время дружина себя не проявляла, но потом принимала горячее участие в конфискации помещичьих винокуренных заводов, имений, как- то: Новокшенова, Стахеева, ижевских фабрик Евдокимова, Петрова, Березина и др.».
Приказы врио начальника Глазовского гарнизона капитана Припускова, 3-5 сентября: «Для борьбы с контрреволюцией в связи с восстанием генерала Корнилова введено военное положение и по предложению Совета солдатских депутатов образован комитет спасения революции».
Рабочие – хозяева завода, солдаты - города
Докладная записка объединенной администрации Ижевских заводов Временному правительству, 25 сентября: «Производительность заводов уменьшилась в большей степени, чем сократилось время рабочего дня. Все это при существовании доведенной до крайней высоты заработной платы. Колоссальные средства, отпускаемые казной, расходуются в сущности по усмотрению рабочих, стремящихся больше к увеличению заработной платы, а не к улучшению дела. Администрации, хозяйственно-технического аппарата на заводах фактически почти не существует. Заводоуправление более или менее делает вид, что управляет».
Телеграмма Глазовского уездного комиссара Временного правительства Мельникова Вятскому губернскому комиссару Саламатову, 9 октября: «Солдатами Глазовского гарнизона разгромлены ренсковый погреб Смышляева, посудно-колониальный магазин и квартира его, галантерейный магазин Торочкова, часовой магазин Тукациера, в котором во время погрома возник пожар. Погром продолжался до поздней ночи.
Ижевск в руках большевиков
Из воспоминаний большевика С.А. Комлева, 26-28 октября: «Октябрьские события застали Ижевскую организацию большевиков подготовленной во всеоружии. Совет уже имел в большинстве членов нашей партии, и руководящая работа в городе принадлежала большевикам. Известие о победе революции в Петрограде было встречено с неописуемой радостью на заседании городского Совета. На другой день был организован митинг и внушительная демонстрация».
Сообщение в газета «Кама», 27 октября: «Вчера в соединенном заседании военной секции Совета и ротных командиров сарапульского гарнизона вынесена резолюция: рассмотрев выступления большевиков в Петрограде и других городах и видя в этом поступке погибель революции и ее завоеваний, постановляем - бороться всеми силами с этим выступлением и поддерживать Временное правительство вплоть до вооруженной силы.
Телеграмма союза служащих Воткинска, 26 октября: «Выражаем Временному правительству полное доверие и призываем его к категорическому подавлению большевистского бунта».
Телеграмма Сарапульского комиссара Иванова Вятскому губернскому комиссару Саламатову, 30 октября: «В Ижевске, по слухам, власть захвачена Советом рабочих и солдатских депутатов, сегодня назначена вооруженная демонстрация. Для решительного подавления нужна артиллерия и кавалерия».
Из письма председателя Ижевской окружной комиссии по выборам уездных земских гласных А. Муромцева, 20 сентября: «Невзирая на усиленную агитацию и пропаганду идей ценности демократического земства, граждане Ижевска отнеслись ко всем этим горячим призывам с поразительной холодностью и непростительным безразличием. Из 40 591 избирателяй по Ижевску в выборах приняло участие 7078, следовательно - 17, 4 процента. Гораздо большее сравнительное участие в выборах приняли крестьяне деревень, окружающих Ижевск».
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