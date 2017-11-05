Главная » Общество » В Ижевске вышел сборник документов «1917 год в Удмуртии»

В Ижевске вышел сборник документов «1917 год в Удмуртии»

5 ноября
0

О событиях 1917 года, задокументированных фактах и воспоминаниях очевидцев

%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba %d0%ba 100 %d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e %d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%b82 В Ижевске вышел сборник документов «1917 год в Удмуртии»

«В терновом венце революций…»

Сборник документов «1917 год в Удмуртии», выпущенный Комитетом по делам архивов при правительстве республики, создавался «без гнева и пристрастия» – sine ira et studio, как рекомендовал на века своим коллегам древнеримский историк Тацит. Этот толстый том на 576 страниц с иллюстративными вклейками и богатым справочным аппаратом содержит как никогда полную и подробную летопись первого года революции на территории нынешней Удмуртии, начавшейся забастовкой рабочих Ижевских казенных сталеделательного и оружейного заводов и продолжившейся на фоне октябрьского взятия Зимнего дворца и ареста Временного правительства в Петрограде – большевизацией Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поначалу только в Ижевске. Книга сразу стала раритетом – так велик сейчас интерес к истории Отечества.

Так жили люди

– Сколько документов, ранее нигде не представленных, удалось найти и поместить в этом сборнике? – задаю вопрос ответственному составителю, начальнику отдела Центра документации и новейшей истории Удмуртской Республики Анатолию Дерюшеву.

– В сборник вошли, наряду с ранее опубликованными, восемьдесят процентов новых документов, которые спокойно лежали в архивах разных городов, ведомств, в домашних и музейных собраниях Кировской области, Татарстана и, конечно, Удмуртии.

– Похоже, составителям пришлось хорошо потрудиться, чтобы добраться до этих старых пожелтевших бумаг.

– Над книгой работали группа специалистов из нашего центра, Центрального архива Удмуртской Республики и помощники. Научным редактором стал кандидат исторических наук Павел Дмитриев. На самом деле, документов от той поры осталось не так много, как хотелось бы. Многие по разным причинам исчезли, и дошел только их перечень в актах на уничтожение.

– По какому принципу вы отбирали найденные материалы и все ли вошли в сборник?

– Мы работали по плану, утвержденному научным советом Комитета по делам архивов, где сразу были обозначены хронологические рамки сборника, география охвата, адреса архивов, с которыми предстояло работать, и концептуальный подход. Дело в том, что в прежнем сборнике, вышедшем в 1957 году к сорокалетию Октябрьской революции, преобладал односторонний партийный подход. Мы сочли правильным сегодня представить картину произошедшего более объективно, сбалансированно, а для этого показать, как вели себя в одних и тех же случаях представители разных политических течений, общественных организаций, органов власти, разных сословий. Но самое главное – мы взялись рассказать, как в это время люди жили. Что происходило с порядком на улицах, с образованием, медициной, как работали библиотеки, кинотеатры, клубы; как обстояли дела с продовольственными и промышленными товарами. На фоне перебоев с продуктами, роста цен на продовольствие и промышленные товары, тяжелой ноши, которую Первая мировая война взвалила на крестьян, проходили и процессы позитивные. Шла ликвидация жуткой неграмотности и некультурности, особенно на селе, появились новые газеты – «Известия Ижевского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» - предшественницы нынешней «Удмуртской правды», в Глазове стала выходить газета на удмуртском языке, введен 8-часовой рабочий день, конфликты между рабочими и администрацией улаживали рабочие комитеты, профсоюзы и так далее. Еще в мае и июне 1917 года в регионе все было более-менее спокойно, но после расстрела Временным правительством июльской демонстрации в Петрограде, организованной большевиками, начала собираться гроза…

Нарастание кризиса

(все тексты даны в сокращении)

Газета «Русские ведомости», 28 июля: «Под влиянием большевиков запасные полки в Вятке и Глазове отказались идти на позиции. Солдатские занятия и работы здесь давно упразднены. Сорокалетние самовольно продолжили себе отпуск».

Газета «Вятская речь», 2 августа: «Отрицательное отношение к большевизму населения нашего г. Сарапула, руководителей разных партий и организаций, за исключением отдельных лиц, вполне определенно выяснилось на пленарных собраниях, бывших 13 июля в городской управе и 15 июля в политическом клубе. На высказываемые опасения со стороны граждан о возможном появлении в Сарапуле большевиков представители Совета рабочих и солдатских депутатов старались убедить, что большевиков в городе нет. Из данных комиссаром сведений о положении дел в уезде видно, что, например, в близлежащем к Сарапулу Ижевске имеется большое число большевиков, что деятельность их настолько проявилась, что положение в Ижевске нужно признать угрожающим».

Донесение начальника Ижевской милиции Сарапульскому уездному комиссару, 10 августа: «В общественном саду против Александро-Невского собора был назначен сельский сход по вопросам введения хлебной монополии в волостном земстве. Некоторые из толпы резко высказывались против введения хлебной монополии, один солдат настойчиво стал требовать предоставить ему слово. Он стал резко высказываться против действий Временного правительства, призывая народ к его свержению, так как такие распоряжения исходят именно от правительства. Начальник милиции Еронтьев и бывшие с ним милиционеры Толмачев, Морозов и Суков, подойдя к солдату, потребовали прекращения его речи, и он тотчас побежал в толпу. Еронтьева обступили несколько человек и потребовали объяснения, на каком основании он остановил оратора. Один ударил Еронтьева в левый бок, так что он потерял возможность находиться при исполнении обязанностей и направился к выходу, но толпа схватила его и стала наносить удары, а когда Еронтьев все же выбрался из сада, направляясь в милицию, толпа повалила его на землю и топтала ногами, после чего Еронтьев был отправлен в больницу».

Телеграмма Сарапульского уездного комиссара Иванова Вятскому губернскому комиссару П.Т. Саламатову, 15 августа: «В Ижевске продолжаются периодические беспорядки. 12 августа толпа рабочих со знаменами и флагами освободила арестованного судьей рабочего Гордеева. В тот же день следователю предъявлено требование другой мастерской - освободить рабочего, арестованного за призыв не повиноваться власти».

Красная гвардия

Из протокола заседания Вятского губернского делегатского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, 25 августа: «Во всех докладах констатируется факт уменьшения влияния Советов рабочих и солдатских депутатов на рабочих и население. В Ижевском заводе авторитет Советов упал потому, что в его составе преобладают социал-демократы меньшевики и социал-революционеры оборонцы. Незначительно влияние Совета на Воткинском заводе и в Глазове. Идет понижение интереса рабочих к общественным делам».

Из воспоминаний И.П. Хмуровича: «Начало организации Красной гвардии в Ижевске положили большевики и максималисты. Осуществление этой задачи явилось насущной необходимостью после июльского поражения большевистского восстания в Петрограде. Красная гвардия у нас вначале называлась боевой дружиной, набор в члены ее производился в августе, выдача же винтовок была в сентябре. Первое время дружина себя не проявляла, но потом принимала горячее участие в конфискации помещичьих винокуренных заводов, имений, как- то: Новокшенова, Стахеева, ижевских фабрик Евдокимова, Петрова, Березина и др.».

Приказы врио начальника Глазовского гарнизона капитана Припускова, 3-5 сентября: «Для борьбы с контрреволюцией в связи с восстанием генерала Корнилова введено военное положение и по предложению Совета солдатских депутатов образован комитет спасения революции».

Рабочие – хозяева завода, солдаты - города

Докладная записка объединенной администрации Ижевских заводов Временному правительству, 25 сентября: «Производительность заводов уменьшилась в большей степени, чем сократилось время рабочего дня. Все это при существовании доведенной до крайней высоты заработной платы. Колоссальные средства, отпускаемые казной, расходуются в сущности по усмотрению рабочих, стремящихся больше к увеличению заработной платы, а не к улучшению дела. Администрации, хозяйственно-технического аппарата на заводах фактически почти не существует. Заводоуправление более или менее делает вид, что управляет».

Телеграмма Глазовского уездного комиссара Временного правительства Мельникова Вятскому губернскому комиссару Саламатову, 9 октября: «Солдатами Глазовского гарнизона разгромлены ренсковый погреб Смышляева, посудно-колониальный магазин и квартира его, галантерейный магазин Торочкова, часовой магазин Тукациера, в котором во время погрома возник пожар. Погром продолжался до поздней ночи.

Ижевск в руках большевиков

Из воспоминаний большевика С.А. Комлева, 26-28 октября: «Октябрьские события застали Ижевскую организацию большевиков подготовленной во всеоружии. Совет уже имел в большинстве членов нашей партии, и руководящая работа в городе принадлежала большевикам. Известие о победе революции в Петрограде было встречено с неописуемой радостью на заседании городского Совета. На другой день был организован митинг и внушительная демонстрация».

Сообщение в газета «Кама», 27 октября: «Вчера в соединенном заседании военной секции Совета и ротных командиров сарапульского гарнизона вынесена резолюция: рассмотрев выступления большевиков в Петрограде и других городах и видя в этом поступке погибель революции и ее завоеваний, постановляем - бороться всеми силами с этим выступлением и поддерживать Временное правительство вплоть до вооруженной силы.

Телеграмма союза служащих Воткинска, 26 октября: «Выражаем Временному правительству полное доверие и призываем его к категорическому подавлению большевистского бунта».

Телеграмма Сарапульского комиссара Иванова Вятскому губернскому комиссару Саламатову, 30 октября: «В Ижевске, по слухам, власть захвачена Советом рабочих и солдатских депутатов, сегодня назначена вооруженная демонстрация. Для решительного подавления нужна артиллерия и кавалерия».

Из письма председателя Ижевской окружной комиссии по выборам уездных земских гласных А. Муромцева, 20 сентября: «Невзирая на усиленную агитацию и пропаганду идей ценности демократического земства, граждане Ижевска отнеслись ко всем этим горячим призывам с поразительной холодностью и непростительным безразличием. Из 40 591 избирателяй по Ижевску в выборах приняло участие 7078, следовательно - 17, 4 процента. Гораздо большее сравнительное участие в выборах приняли крестьяне деревень, окружающих Ижевск».

.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021054 Нина ПУЗАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Глазовчанин Александр Наговицын представлен к награде за спасение погибавшего
5 ноября
Эпоха Бориса Цаплина
5 ноября
Ветеран МВД вспоминает, какой была служба в Госавтоинспекции в прошлом столетии...
Революция глазами школьников Ижевска
5 ноября
В одной из ижевских школ наши корреспонденты провели опрос на уроке истории, и узнали, какую оценку д...
Праздничные выходные жители Удмуртии проводят на «Народной ярмарке»
5 ноября
За покупками и ярмарочным настроением в павильон у кинотеатров на Центральной площади пришло более 35...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо