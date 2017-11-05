Эпоха Бориса Цаплина Ветеран МВД вспоминает, какой была служба в Госавтоинспекции в прошлом столетии...

Революция глазами школьников Ижевска В одной из ижевских школ наши корреспонденты провели опрос на уроке истории, и узнали, какую оценку д...