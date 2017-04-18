Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор двум жителям Москвы, организовавшим канал незаконной поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в Удмуртскую Республику.
Преступников задержали в июле 2016 года. Установлено, что двое 46-летних мужчин по предварительному сговору незаконно приобрели и намеревались сбыть пистолеты ПСМ и ПММ, пистолет-пулемет RAK, 69 боеприпасов различных калибров. Из автомобиля одного из задержанных также были изъяты пистолет-пулемет и патроны в количестве 40 единиц.
В ходе следственных действий, проведенных в Москве, обнаружено и изъято еще 12 единиц огнестрельного оружия и 625 боеприпасов различных калибров. Ликвидирована нелегальная мастерская.
Подсудимые полностью признали свою вину. Приговором суда одному из злоумышленников назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев колонии строгого режима, другому - на срок 1 год 6 месяцев колонии общего режима.
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике
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