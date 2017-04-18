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В Ижевске вынесли приговор торговцам оружия

17 апреля
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Image 0 02 05 02f71b725d89350e06afdc117234bbf4e72d05e90cc2c33a329393b495ec5146 v В Ижевске вынесли приговор торговцам оружия

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор двум жителям Москвы, организовавшим канал незаконной поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в Удмуртскую Республику.

Преступников задержали в июле 2016 года. Установлено, что двое 46-летних мужчин по предварительному сговору незаконно приобрели и намеревались сбыть пистолеты ПСМ и ПММ, пистолет-пулемет RAK, 69 боеприпасов различных калибров. Из автомобиля одного из задержанных также были изъяты пистолет-пулемет и патроны в количестве 40 единиц.

В ходе следственных действий, проведенных в Москве, обнаружено и изъято еще 12 единиц огнестрельного оружия и 625 боеприпасов различных калибров. Ликвидирована нелегальная мастерская.

Подсудимые полностью признали свою вину. Приговором суда одному из злоумышленников назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев колонии строгого режима, другому - на срок 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике

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