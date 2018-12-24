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В Ижевске выбрали председателя Общественной палаты

19 декабря
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Председателем Общественной палаты Ижевска стала Анастасия Власова, представитель автономной некоммерческой организации по поддержке, организации и реализации социально значимых проектов «Источник». Её кандидатуру поддержали на первом заседании Общественной палаты шестого созыва во вторник, 18 декабря.

O4jg0jbobwq В Ижевске выбрали председателя Общественной палаты

Как сообщает пресс-служба города, в своём выступлении Анастасия Власова обозначила основные направления, по которым предстоит работать общественникам: «Палата должна стать эффективной площадкой для диалога власти и городских сообществ. Необходимо ввести систему единого окна обращений граждан, регулярно приглашать на заседания палаты руководителей структурных подразделений муниципалитета, представителей республиканской власти для общения по самым актуальным вопросам, участвовать в экспертизе муниципальных правовых актов, контроле реализации масштабных городских проектов, участвовать в поддержке некоммерческих организаций - оказывать содействие в получении юридических консультаций, привлечении грантов и т.д.».

Также во время заседания были выбраны три заместителя председателя Общественной палаты. Ими стали Ольга Казанцева, руководитель Удмуртского республиканского детского некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье «Юность», Наталья Машинникова, представитель некоммерческой организации «Удмуртская республиканская коллегия адвокатов», Олег Вылегжанин, председатель правления некоммерческого партнерства «Альянс региональных компаний информационных технологий Удмуртской Республики».

– В Удмуртии сегодня зарегистрированы 2038 НКО, из них 1267 - на территории Ижевска. Некоммерческие организации – это основа развития нашего общества. В городе при поддержке муниципальной власти реализуются социально значимые инициативы НКО, различные социальные проекты. Надеюсь, наша с вами совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию некоммерческого сектора», - сказал Олег Бекмеметьев, добавив, что с 2015 года в столице Удмуртии реализуется муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин отметил, что общественная палата – проводник между властью и жителями города. «Нам важна совместная конструктивная работа, в единой команде, чтобы достичь значимых результатов», - сказал он. В следующий раз Общественная палата Ижевска соберётся 16 января, чтобы утвердить количество комиссий, определить их наименования и направления деятельности, а также выбрать председателей комиссий и их заместителей.

Фото vk.com/oleg.garin

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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