6 апреля в Удмуртской государственной филармонии состоится отборочный тур Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». По правилам участники в неформальной обстановке прочитают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценят технику и артистизм чтения. Подготовиться заранее практически невозможно, так как выбор книги для прочтения вслух – лотерея. В финальных турах участники чемпионата прочтут отрывки из книг - финалистов премий «Большая книга» и «Лицей».
Принять участие в чемпионате может любой желающий старше 18 лет, зарегистрировавшись бесплатно на сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». Все победители в своих городах получат в подарок книги от издательства Ad Marginem – главного партнера чемпионата. Начало мероприятия в Ижевске в 13 часов
Справка УП:
Организатором ижевского этапа конкурса выступает Национальная библиотека УР. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» - один из самых массовых литературных проектов в стране - существует с 2011 года. В сезоне 2018–2019 годов этапы чемпионата пройдут более чем в 200 городах России. Начиная с 2018 года «Открой рот» проходит в Страсбурге, Париже, Лондоне и других городах мира. Финал чемпионата состоится летом 2019 года в Москве.
Подробнее с правилами чемпионата можно познакомиться на сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения», в группе «Открой рот» ВКонтакте или непосредственно у организаторов в Ижевске: Ольга Александровна Юшина, зав. отделом социогуманитарной и естественнонаучной литературы НБ УР, тел.: (3412) 97-22-70, uoa@unatlib.org.ru.
фото: 2timothy4vs1-2.com
Автор: Наталья Васнецова
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