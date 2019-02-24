Уважаемые жители Удмуртской Республики! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! ...

**В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздник...

**В редакции, накануне тридцатилетия вывода советских войн из Афганистана говорили о долге, любви к Р...