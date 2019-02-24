Представители Главного управления МЧС России по Удмуртии доложили, что в этом году зафиксировано аномальное количество снегопада. Александр Бречалов дал поручение принять экстренные меры.
В столице республики состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором в связи с аномальными снегопадами в Ижевске введён режим повышенной готовности.
С начала зимнего сезона в городе выпало 25 миллионов кубических метров снега, это на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. В ближайшие дни, согласно прогнозам, интенсивные снегопады продолжатся, в связи с этим все городские службы круглосуточно работают в усиленном режиме.
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев выехал с контрольной проверкой во дворы на улице Коммунаров. Он выразил недовольство работой ряда управляющих компаний, за содержание дворов руководитель столицы выставил неудовлетворительную оценку. Мэр заявил о личной ответственности директоров управляющих компаний, глав районов за несвоевременную уборку. Такие объезды Глава города и Главы районов проводят ежедневно.
В муниципалитете создан оперативный штаб с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР, представителей Управления благоустройства и транспорта, подрядных организаций, представителей УК, который координирует работу по борьбе со снегом.
Для расчистки городских магистралей привлекается дорожная техника республиканских подрядчиков. Достигнута договорённость с рядом крупных промышленных предприятий о привлечении тракторов и грейдеров, находящихся в их распоряжении, для расчистки городских улиц.
Для обеспечения проезда машин скорой помощи, пожарной службы, мусоровозов усилена расчистка межквартальных проездов, для обеспечения беспрепятственной работы дорожной техники привлекаются экипажи ГИБДД.
Министерство строительства и ЖКХ совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства города организуют взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам расчистки придомовых территорий. Руководителям управляющих компаний дано поручение усилить наряды техники во дворах.
Управлению муниципальной милиции дано поручение усилить контроль за работой управляющих компаний в части уборки дворов, очистки кровель и навесов от снега, а также обратить особое внимание на уборку парковок у торговых и офисных центров, заездов к ним.
Для удобства управляющих компаний на следующей неделе будет создан электронный сервис по приобретению талонов на вывоз снега на снегосвалку, где управляющие компании смогут приобретать талоны со скидкой 50 процентов.
Администрация города обращается к жителям:
воздержаться от поездок на личном автотранспорте в период снегопадов,
обращать внимание на снег, свисающий с крыш, сообщать о таких фактах в управляющую компанию либо в Управление муниципальной милиции.
обращать внимание на объявления на информационных стендах об уборке придомовых территорий, своевременно убирать автомобили на период проведения работ ;
следить за графиками уборки межквартальных проездов на сайте города и в социальных сетях.
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