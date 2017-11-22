В Ижевске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с предположительным взрывом бытового газа в доме по ул. Удмуртская, 261.
9 ноября с 18 часов и до особого распоряжения решением городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска № от 09.11.2017г. на территории города Ижевска введен режим чрезвычайной ситуации в связи с предположительным взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме по ул. Удмуртская, 261. Зона ЧС определена в радиусе 100 метров от дома № 261 по ул. Удмуртская.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения пролета жилого дома проводятся силами МБУ «ПСС г. Ижевска», Ижевского пожарно-спасательного гарнизона, ГУ УР «ПСС УР». На месте происшествия продолжается разбор завалов, работает группировка сил экстренного реагирования.
Управлением МВД России по городу Ижевску произведено оцепление места ЧС, организованы охрана общественного порядка и регулирование дорожного движения в районе происшествия.
Силами аварийных служб отключены системы жизнеобеспечения: электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения жилого дома № 261 по ул. Удмуртская.
Организовано развертывание пунктов временного размещения (более суток), питание эвакуированного населения. Ограничено движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования по ул. 10 лет Октября на участке от ул. Удмуртской до ул. Пушкинской и по правой полосе движения по ул. Удмуртской на участке от ул. Холмогорова до ул. 10 лет Октября с 18.00 ч. 09 ноября 2017 года и до особого распоряжения.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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