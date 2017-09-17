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В Ижевске вспомнят жертв террора в Беслане

31 августа
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Beslan В Ижевске вспомнят жертв террора в Беслане

3 сентября в Ижевске пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день для России связан с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в сентябре 2004 года.

Памятная дата была официально утверждена федеральным законом от 06.07.2005 г. «О днях воинской славы (победных днях) России». В этот день принято вспоминать жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

В Ижевске памятные мероприятия начнутся в 8.00 в Сквере Победы у Вечного огня митингом памяти жертв террора и продолжится возложением венка к мемориальной доске Героя России Ильфата Закирова.

С 10.00 до 16.00 в Сквере Победы у Вечного огня пройдет акция памяти жертв террора в Беслане.

С 12.00 до 18.00 у монумента «Дружбы народов» состоится акция «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки, друзья».

В 13.00 у памятника войнам-интернационалистам на ул. М. Горького пройдет митинг памяти жертв террора, организованный УРО ВООВ «Боевое братство». Именно в это время – в час дня - начались трагические события в Беслане. Сам митинг призван привлечь внимание не только ветеранов локальных войн, но и воспитанников военно-патриотических клубов.

С 19.00 до 21.00 в Арт-резиденции (ул. К. Макса, 258) пройдет творческий вечер, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В 17.00 на Центральной площади состоится акция «Знаешь ли ты?», направленная на профилактику террористических проявлений в обществе, позволит узнать, как защитить себя от вербовки в террористические организации.

В этот же день пройдут и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В бассейне «Аквамарин» с 10.00 до 12.00 пройдет первенство МАУ СШ «Нефтяник», в школе № 57 с 12 до 13.00 - показательные выступления по аэробике, с 16.00 до 17.00 - в клубе по месту жительства «Дилетант» - просмотр документальных роликов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Штабе городских проектов «ЛИФТ» состоится лекция «Медиатерроризм», а на территории Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств - театрализованное стилистическое представление.

Фото: tamlife.ru

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Автор статьи

Самигулова Ольга Все материалы этого автора

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