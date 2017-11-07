Правительство Удмуртии поддерживает развитие кооперации между крупными компаниями и предприятиями малого и среднего бизнеса.
7 ноября в Ижевске открылся форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс регион» - площадка для взаимодействия между местными товаропроизводителями и предприятиями Госкорпорации «Ростатом», которую в Удмуртии представляет Чепецкий механический завод (дивизион ТВЭЛ).
Как пояснил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв, региональный форум поставщиков атомной отрасли в Удмуртии проводится впервые.
«Форум – одно из мероприятий «дорожной карты», подписанной между Чепецким механическим заводом и Правительством республики и нацеленной на расширение рынков сбыта предприятий республиканского промышленного комплекса. Такие «дорожные карты» республика уже подписала с большинством работающих здесь крупных предприятий. Предстоит большая работа, главная цель которой – вовлечение в глобальные кооперационные цепочки как можно большего количества предприятий из Удмуртии и, соответственно, увеличение налоговой базы региона», - прокомментировал руководитель профильного министерства.
Чепецкий механический завод – соорганизатор форума. «Задача мероприятия рассказать всему предпринимательскому сообществу Удмуртии, прежде всего товаропроизводителям, что стать поставщиком атомной отрасли – реально. Средний годовой объём закупок нашего предприятия – 10-11 млрд рублей. От сегодняшнего форума мы ждём увеличения в общем перечне наших поставщиков доли поставщиков-резидентов Удмуртии. Потенциал у предприятий региона для этого есть», - подчеркнул заместитель генерального директора по закупкам АО «ЧМЗ» Владимир Николашин.
Он также зачитал обращение к участникам форума от лица генерального директора АО «ЧМЗ» Дениса Анищука, в котором подчёркивалась готовность предприятия развивать сотрудничество с добросовестными подрядчиками – субъектами малого и среднего бизнеса.
В программе форума – методические лекции о структуре ГК «Росатом» и её дивизионов, об особенностях и способах контроля при организации закупок, а также разбор типичных ошибок при подготовке и подаче заявок на участие в закупочных процедурах.
Форум «Атомекс регион» – одно из мероприятий комплексного плана работы. Следующим его этапом станет обучение представителей предпринимательского сообщества-участников форума с привлечением преподавателей и экспертов Академии «Росатома».
До конца года Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики планирует провести ещё два подобных форума – для развития кооперационных связей крупных российских предприятий и субъектов экономики Удмуртии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.