В Ижевске восьмилетний велосипедист попал в больницу в результате ДТП. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, инцидент произошел 13 мая в 17 часов 25 минут на перекрестке улиц Советская – пер. Школьный столицы Удмуртии.
Юный велосипедист при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки "ВАЗ-2115", под управлением 33-летнего мужчины. Столкнувшись с автомобилем, мальчик получил травмы и госпитализирован.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что двигаться по дорогам общего пользования могут только дети старше 14 лет. Детям до 14 лет разрешено передвигаться по тротуарам, а детям до 7 лет строго в сопровождении взрослых. Кроме того ПДД РФ содержат требование, что движение велосипедистов в возрасте от семи до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
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