В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и основатель Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев, представители органов власти и здравоохранения. Также в празднике приняли участие звезды Первого канала, которые провели в этот день благотворительную акцию «Стань первым!».
Строительство республиканского реабилитационного центра в Ижевске велось с 2014 года. С этого времени и по настоящий момент структурами под управлением Михаила Гуцериева в строительство столь необходимого учреждения было вложено свыше 500 млн. рублей.
Центр включает 6 отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В целом, центр сможет принимать на лечение более 1600 детей и подростков в год – не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.
В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Для них оборудованы соляные шахты, гидромассажные ванны, бассейн, установлены современные тренажеры. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.
Бизнесмен и меценат, основатель фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев уделяет большое внимание социально значимым проектам на территории региона. По его инициативе в прошлом году было подписано соглашение с Правительством Республики Удмуртия о реализации в регионе благотворительной программы, ориентированной на развитие детско-юношеского хоккея. Среди ее направлений – приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных хоккеистов, организация республиканских соревнований среди детско-юношеских команд, а также строительство объектов спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Удмуртии, в том числе обустройство открытых и строительство крытых хоккейных площадок. В рамках программы визита Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Михаил Гуцериев и глава республики Александр Бречалов в торжественной обстановке подписали меморандум о начале строительства ледового катка «ICE ARENA MOZHGA» в г. Можга. Всего же на проекты программы по развитию детско-юношеского хоккея Благотворительным фондом «САФМАР» в течение трех лет – с 2018 по 2020 г.г. будет выделено 450 млн. рублей.
В целом, начиная с 2003 года и по настоящее время, на реализацию различных социально значимых программ на территории республики компаниями, которые возглавляет Михаил Гуцериев, было направлено более двух миллиардов рублей. Постоянная поддержка также оказывается учреждениям дошкольного и дополнительного образования, общеобразовательным и спортивным школам, вузам, центрам творчества, сельским клубам и библиотекам, храмам и больницам. Так, например, в 2015-2016 г.г. медицинские учреждения региона получили 25 автомобилей скорой помощи.
Глава республики Александр Бречалов поблагодарил Михаила Гуцериева за помощь в решении важных задач региона: «Отдельно хочу поблагодарить Михаила Сафарбековича за то внимание, которое он уделяет Удмуртии. При его поддержке удалось запустить целый ряд масштабных проектов в сфере образования, здравоохранения и спорта. Все они послужат развитию и процветанию республики».
В свою очередь Михаил Гуцериев выразил уверенность в том, сотрудничество власти и бизнеса будет продолжено. «Я убежден, что любой бизнес должен быть социально ориентированным. Поэтому реализация всеми предприятиями группы «САФМАР» благотворительных проектов на территории Республики Удмуртия носит системный характер. Наша поддержка всегда адресна, эффективна и позволяет решить множество социальных вопросов на благо жителей этого региона», – подчеркнул Михаил Гуцериев.
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