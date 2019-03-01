От редактора. Культура и есть государство Одна из главных тем, обсуждаемых в последние дни, - Послание Президента России Федеральному собранию....

Бурановский феномен. Участницы знаменитого ансамбля вдохновили художника Алексея Плотникова на серию графических работ **Бабушки из Бураново – бесспорное явление в культуре Удмуртии. Самодеятельные исполнительницы, певши...

Второй фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта. В Ижевске во второй раз пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Шоу разноцветных огней разверне...