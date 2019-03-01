В афише Недели (12+) - показы современного немецкого кино и анимации, читка современной немецкой драмы, лекции о дизайне и недорогих способах путешествия по стране, выставки, танцевальный мастер-класс, экскурсия по «немецким» местам Ижевска. В день открытия проекта стартуют две выставки, вступающие в своеобразный диалог: выставка плаката посвящена молодёжной музыке Германии, а коллажная выставка – «Новой ижевской волне», развивающемуся сейчас движению независимой музыки, во главе которой стоят молодые музыканты. 26 февраля состоится открытый урок по молодёжному сленгу в немецком языке – именно «неформальное» общение позволяет естественно войти в современную культуру другой страны.
В Ижевске в «Арт-резиденции» до 4 марта продолжается Неделя немецкой культуры.
28 февраля0
Кураторы «Арт-резиденции» (ул. К. Маркса, 258), совместно с сообществом российско-немецкой молодёжи «Югендхайм» и при поддержке Гете-института в Ижевске подготовили обширную программу мероприятий, затрагивающих все сферы искусства этой страны.
В Ижевске в «Арт-резиденции» до 4 марта продолжается Неделя немецкой культуры.
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