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В Ижевске в 2017 году планируют отремонтировать 70 км дорог

15 февраля
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Общественники одобрили мероприятия по развитию дорог ижевской агломерации.

Imgs 181432 В Ижевске в 2017 году планируют отремонтировать 70 км дорог

Меры по улучшению качества и безопасности автотрасс, предусмотренные в рамках реализации федерального приоритетного проекта по развитию городских агломераций, положительно оценены представителями общественности Удмуртии. Обсуждение состоялось на очередном заседании Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании совета представитель Минтранса рассказал общественникам о подготовительной работе, проведенной членами республиканской межведомственной рабочей группы по реализации проекта. Так, в ходе отбора объектов для включения в программу проведен мониторинг состояния улично-дорожной сети города Ижевска и республиканских автотрасс, исследованы поступившие обращения граждан и требования надзорных органов и определены наиболее проблемные дороги, и участки для неотложного ремонта. В конце января состоялись общественные обсуждения проекта.

В результате сформирован паспорт программы, предусматривающий достижение к 2018 году двух важнейших показателей – снижения числа очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий и увеличения доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

Для выполнения этих задач только в 2017 году дорожникам Удмуртии предстоит отремонтировать почти 130 км дорог, в том числе 70 км – в городе Ижевске. В ходе заседания члены Общественного совета одобрили программу «Комплексное развитие транспортной Ижевской агломерации», а также выразили желание участвовать в формировании механизмов общественного контроля для обеспечения эффективной реализации проекта. «Проект направлен прежде всего на повышение комфорта населения, работающего в зоне агломерации. Поэтому очень важно, чтобы общественность принимала активное участие в его реализации, - считает заместитель министра Юлия Башкова. – Более того, одной из контрольных точек программы предусматривается подведение итогов ее реализации в октябре 2017 года совместно с общественниками. Поэтому мы только приветствуем намерение Общественного совета провести промежуточные заседания по контролю за ходом работ по проекту».

Стоит отметить, в настоящий момент программа, представленная Удмуртской Республикой, успешно прошла согласование в Росавтодоре.

Фото: izhlife.ru

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