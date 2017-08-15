В одной из многоэтажек Ижевска, находящейся на счете Регоператора, ТСЖ незаконно выставляло квитанции по оплате взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Удмуртии.
«Пострадавшая многоэтажка» находится в микрорайоне Металлургов столицы республики. Жертвами незаконных действий ТСЖ стали почти 140 жителей.
С февраля 2015 года Фондом ежемесячно формировались квитанции по оплате взносов на капитальный ремонт по указанному дому, должникам направлялись претензии.
Выяснилось, что указанные документы собственники не получали, зато оплачивали взносы на капитальный ремонт по платежному документу на счет в ТСЖ.
В итоге региональным оператором было начислено, вместе с пенями, почти 650 тысяч рублей, а оплачено в фонд капитального ремонта всего около 2-х тысяч рублей - это 0,03 процента. Сумма пеней составила 41 тысячу рублей, которую собственники должны будут выплатить на счет Регоператора.
Сейчас выясняются причины неполучения собственниками квитанций от регионального оператора и судьба собранных с жителей средств на капремонт. По результатам работы Фонд направит обращение в Госжилинспекцию УР и прокуратуру Октябрьского района города Ижевска для принятия соответствующих мер.
Исполняющий обязанности директора Фонда Алексей Горбунов прокомментировал: «Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо внимательно изучать платежные документы. Собственник всегда может обратиться в Фонд,где сотрудники предоставятполную и достоверную информацию по дому. Данная ситуация может коснуться и домов, которые формируют взносы на специальном счете. Замечу, если дом находится в «общем котле», то платежный документ будет поступать от Фонда с его логотипом».
Фото: Zhkh.su
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