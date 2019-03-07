В эти дни Любовь Николаевна отмечает и свой день рождения. Ей исполнилось 78 лет, и полицейские не забыли поздравить женщину с этой знаменательной датой.
Такие визиты продолжаются на протяжении уже более 20 лет и давно перестали быть простой формальностью для пожилой женщины и ее гостей. Погибший сын был единственным ребенком Любови Николаевны, возможно, поэтому Любовь Николаевна относится к коллегам своего сына как к своим родным детям, знает их не только по имени, но в курсе их служебных и личных дел, с интересом выслушает, посочувствует и порадуется за них.
Хлебосольная хозяйка каждый год накрывает щедрый стол для своих гостей, а гости не остаются в долгу: подарки и теплые слова пожеланий греют душу виновницы торжества, и праздник всегда удается на славу. «У меня ведь роднее полицейских-то и нет больше никого», – говорит хозяйка.
И для сотрудников транспортной полиции Любовь Николаевна тоже давно уже стала родной, и забегают к ней, порой, просто так, без всякого повода, узнать о здоровье, а при необходимости, оказать помощь и поддержку.
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