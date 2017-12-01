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В Ижевске строят детский сад и спортивный комплекс

1 декабря
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Депутат Госдумы Игорь Сапко проконтролировал ход строительства. В Устиновском районе Ижевска скоро откроют новый детский сад и спортивный комплекс. Уже летом жители смогут отвести детей в долгожданный садик на улице Берша.

%d1%81%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%be2 В Ижевске строят детский сад и спортивный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится рядом с катком «Молодежный». Строительство началось благодаря федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Работы закончатся летом 2018 года. Строящийся спортивный зал будет использоваться для занятий спортсменов отделения футбола МАУ СШ № 9, где в настоящее время футболом занимаются 294 спортсмена. На 2018 год планируется открытие спортивных классов на базах МБОУ СОШ № 32 и 49 для отделения мини-футбола. Потребность для тренировочных занятий в спортивном зале игровых видов спорта испытывают МБУ СШОР № 5 (базовая школа гандбольного клуба «Университет») и МБУ СШОР № 3 (базовая школа баскетбольного клуба «Купол-Родники»). Кроме этого, зал будет использоваться для занятий общей физической подготовкой хоккеистов, а их 200 занимающихся. Кроме того, в Устиновском районе этот спортивный объект – единственный и предполагается, что он будет использоваться и для проведения районных и городских спортивно-массовых мероприятий.

‒ Отрадно, что городские власти думают о подрастающем поколении. Мы убедились, что средства из федерального бюджета используются эффективно. Создание местной спортивной инфраструктуры должно быть приоритетным. Это вложение в наше будущее. Меня радует то, что делают в Ижевске, вы идете в ногу со временем.

Глава города Юрий Тюрин пригласил депутата на открытие спорткомплекса. «Мы можем провести баскетбольный матч между депутатами и заодно обсудить планы на будущее. Приезжайте, сыграем», - сказал Юрий Тюрин.

На улице Берша Почти достроили долгожданный детский сад № 259. Средства полностью выделены из федерального бюджета в рамках программы «Жилище». Сдать объект планировалось летом 2018-го года. Однако строительство идет с опережением. Предполагают, что детский сад будет готов уже к новому году. Он рассчитан на 220 мест. В здании предусмотрены пищеблок, медкабинет, зал логопеда и зал для музыки, спортзал, помещения для 12-ти групп.

Город возводит все больше объектов для детей. Выделены средства на строительство детского сада на улице Баранова и школу в Прасовском переулке.

Цифры

Стоимость строительства физкультурного комплекса: 99,4 млн рублей Стоимость строительства детского сада на Берша: 190 709, 450 тыс. рублей (бюджет РФ – 129 тыс., бюджет УР – 46 тыс., бюджет Ижевска – 9 тыс.) Вместимость детского сада: 220 человек (12 групп)

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Автор статьи

Анастасия ЗАХАРОВА Все материалы этого автора

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