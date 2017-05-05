За прошедшие выходные в Удмуртии произошло 10 ДТП с пострадавшими, сообщает 1 отдел регионального Управления ГИБДД МВД. Три из них произошли в субботу, 29 апреля, в Ижевске.
29 апреля в 11 часов на улице 9 Января Ижевска 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Ларгус» при повороте налево совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Мурано», которым управлял 31-летний водитель. Пассажиры «Лады» десятилетний мальчик и семилетняя девочка получили травмы. Избежать более тяжелых травм помогло использование автомобильного детского удерживающего устройства, отмечают в ГИБДД.
Также 29 апреля около 12 часов на улице Маяковского в Ижевске 71-летний водитель автомобиля «Ваз-2107» не справился с управлением и наехал на световую опору. В результате наезда автомобиль опрокинулся, водитель и пассажирка 60 лет получили травмы – госпитализированы.
Столкновение сразу четырех иномарок произошло 29 апреля в Ижевске около 11 часов напротив дома №74 улицы Красноармейской. Виновником ДТП стал 54-летний водитель автомобиля «Форд Рейнджер», он совершил столкновение с впереди едущим автомобилем «Форд Фокус», который затем столкнулся с впереди едущим автомобилем «Хонда Интегра», с последующим столкновением автомобиля «Хонда» с впереди едущим автомобилем «Шевроле Ланос». В результате ДТП пассажирка автомобиля «Форд Фокус» 29-летняя девушка получила травмы.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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