Главная » В Ижевске стартовал конкурс на создание Гимна города

В Ижевске стартовал конкурс на создание Гимна города

24 апреля
0
Imgs 1487241488 В Ижевске стартовал конкурс на создание Гимна города

24 апреля в столице Удмуртии стартовал творческий конкурс на лучшее музыкально-поэтическое произведение, достойное стать официальным символом - Гимном муниципального образования «Город Ижевск».

Как сообщает информационно-аналитическое управление администрации города. в конкурсе могут участвовать поэты, композиторы, союзы творческих деятелей, творческая молодежь, музыкальные ансамбли, общественные организации, заинтересованные граждане, в том числе не только жители республики. Главное условие: представить произведения, ранее не исполнявшиеся и не издававшиеся.

— Песен об Ижевске много, но конкурс предполагает создание нового произведения, которое действительно может стать официальным символом. В будущем Гимне важны и музыка, и слова. Это произведение должно быть торжественным, отражать историю столицы Удмуртии как города трудовой славы, поднимать дух ижевчан, вызывать чувство любви к нашему городу. Кроме исторической составляющей, думаю, важен посыл к будущим поколениям. Талантливые люди умеют в небольшое произведение вместить многообразие смыслов и образов, - подчеркнул Глава Ижевска Юрий Тюрин.

Материалы на конкурс принимаются до 1 июня в управлении по культуре и туризму Администрации города Ижевска. Победители конкурса автор музыки и автор слов будут награждены денежной премией — по сто тысяч рублей каждый.

Фото:izhlife.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо