24 апреля в столице Удмуртии стартовал творческий конкурс на лучшее музыкально-поэтическое произведение, достойное стать официальным символом - Гимном муниципального образования «Город Ижевск».
Как сообщает информационно-аналитическое управление администрации города. в конкурсе могут участвовать поэты, композиторы, союзы творческих деятелей, творческая молодежь, музыкальные ансамбли, общественные организации, заинтересованные граждане, в том числе не только жители республики. Главное условие: представить произведения, ранее не исполнявшиеся и не издававшиеся.
— Песен об Ижевске много, но конкурс предполагает создание нового произведения, которое действительно может стать официальным символом. В будущем Гимне важны и музыка, и слова. Это произведение должно быть торжественным, отражать историю столицы Удмуртии как города трудовой славы, поднимать дух ижевчан, вызывать чувство любви к нашему городу. Кроме исторической составляющей, думаю, важен посыл к будущим поколениям. Талантливые люди умеют в небольшое произведение вместить многообразие смыслов и образов, - подчеркнул Глава Ижевска Юрий Тюрин.
Материалы на конкурс принимаются до 1 июня в управлении по культуре и туризму Администрации города Ижевска. Победители конкурса автор музыки и автор слов будут награждены денежной премией — по сто тысяч рублей каждый.
Фото:izhlife.ru
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