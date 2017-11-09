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В Ижевске спортивные журналисты дали мастер-класс начинающим корреспондентам

8 ноября
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Бесплатные кружки дополнительного образования для детей организовали активисты ОНФ в рамках реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям»

Img 9504 В Ижевске спортивные журналисты дали мастер-класс начинающим корреспондентам

Активисты Народного фронта организовали работу кружка для юных спортивных журналистов. По задумке активиста команды «Молодежки ОНФ» и руководителя кружка для юнкоров «Свое слово» Резиды Сафроновой, профессиональные журналисты-волонтеры помогут детям овладеть основами журналистского мастерства, научат ребят создавать настоящие телевизионные сюжеты или радиорепортажи. У ребят будет возможность попробовать себя даже в роли спортивного комментатора.

Первый мастер-класс для начинающих корреспондентов из ижевских школ №16, 32 и 80 дали журналисты ТРК «Моя Удмуртия» - ведущая спортивных телепередач Марина Азябина и радиоведущий, автор программы «Герои спорта» Илья Вихарев. Они рассказали о специфике своей интересной и увлекательной работы. Кстати, спортивная тематика для них не случайна. Так, Марина Азябина – мастер спорта России международного класса, в 1992 г. защищала честь страны на Олимпийских играх в Барселоне, а в 1993 г. стала серебряным призером чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами. Илья Вихарев – факелоносец Универсиады-2013 и Олимпиады-2014.

По их словам, самое интересное в работе журналиста— найти необычное в обыденном. Осветить событие не только оперативно и грамотно, но и так, чтобы повествуемое было интересно для зрителей или слушателей. Юнкоры с интересом слушали наставников и задавали им вопросы о том, как брать интервью, как монтировать большой материал и умещать его в две минуты, как справляться с волнением. Опытные журналисты пожелали юным друзьям мечтать и делать все возможное для реализации планов, а помогут этого добиться трудолюбие, знания и умение не пасовать перед трудностями.

«На следующем занятии ребята познакомятся с основами написания информации в соцсетях – копирайтингом. Социальные сети становятся популярнее с каждым днем, поэтому наши юные журналисты тоже должны научиться интересно и правильно подавать информацию в соцсетях», – поделилась планами Резида Сафронова.

Еще одно направление творческо-литературный кружок стартовал в детской библиотеке имени Горького. Участниками волонтерского отряда «Оранжевое настроение» были показаны интерактивные игры по мотивам русских народных сказок для детей младшего школьного возраста. В дальнейшем волонтеры будут давать уроки по режиссуре, актерскому мастерству и технике публичных выступлений.

«Более десяти библиотек Ижевска выразили желание присоединиться к этому начинанию. Мы наглядно увидели, что это сегодня востребовано и дети с большим желанием занимаются и узнают что-то новое. Мы рады, что нам удалось сделать первые шаги в столь необходимом деле и удалось занять более 100 детей без финансовых затрат для их родителей», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Удмуртии Игорь Гвоздев.

Кроме того, к проекту ОНФ «Равные возможности – детям» присоединяется региональная Федерация боевого самбо. Спортсмены из числа активистов команды «Молодежки ОНФ» в Удмуртии будут проводить мастер-классы для детей не только в Ижевске, но и в других населенных пунктах республики.

Фото: ОНФ в УР

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