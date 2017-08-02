1 августа на презентации Карты инвестиционных возможностей региона советник врио Главы УР Александр Свинин сообщил о создании в республике Корпорации Развития Удмуртии. Как передает пресс-служба главы и правительства республики, Корпорации Развития Удмуртии станет единым окном поддержки и продвижения инвесторов как внутренних (действующих предпринимателей), так и внешних (потенциальных инвесторов).
Деятельность Корпорации будет сосредоточена на трёх основных направлениях: #СделановУдмуртии (поддержка действующих в регионе предпринимателей), #ИнвестируйвУдмуртию (поддержка и сопровождение инвесторов) и на работе Регионального проектного офиса, осуществляющего межведомственное взаимодействие органов власти УР по реализации приоритетных проектов.
В целях минимизации контактов бизнеса и власти для предпринимателей любого уровня будет работать Front office. Также Корпорация будет заниматься оценкой проектов на стадии их подачи через широкую сеть экспертов и федеральных институтов развития.
По словам советника врио Главы региона, все формальные процедуры оценки проекта должны быть сведены к минимуму во временном отношении: первый ответ получен в течение 24 часов, а решение о «поддержке/не поддержке» проекта – в течение 10 рабочих дней.
«Корпорация не создается дополнительно к существующим институтам поддержки предпринимателей и инвесторов, а консолидирует все существующие формы и учреждения, оптимизируя и упрощая поддержку бизнеса», - отметил Александр Свинин.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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