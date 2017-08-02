Главная » Экономика » В Ижевске создадут Корпорацию Развития Удмуртии

В Ижевске создадут Корпорацию Развития Удмуртии

1 августа
0

Она станет единым окном поддержки и продвижения инвесторов как внутренних (действующих предпринимателей), так и внешних (потенциальных инвесторов).

Nik 5961 (large) В Ижевске создадут Корпорацию Развития Удмуртии

1 августа на презентации Карты инвестиционных возможностей региона советник врио Главы УР Александр Свинин сообщил о создании в республике Корпорации Развития Удмуртии. Как передает пресс-служба главы и правительства республики, Корпорации Развития Удмуртии станет единым окном поддержки и продвижения инвесторов как внутренних (действующих предпринимателей), так и внешних (потенциальных инвесторов).

Деятельность Корпорации будет сосредоточена на трёх основных направлениях: #СделановУдмуртии (поддержка действующих в регионе предпринимателей), #ИнвестируйвУдмуртию (поддержка и сопровождение инвесторов) и на работе Регионального проектного офиса, осуществляющего межведомственное взаимодействие органов власти УР по реализации приоритетных проектов.

В целях минимизации контактов бизнеса и власти для предпринимателей любого уровня будет работать Front office. Также Корпорация будет заниматься оценкой проектов на стадии их подачи через широкую сеть экспертов и федеральных институтов развития.

По словам советника врио Главы региона, все формальные процедуры оценки проекта должны быть сведены к минимуму во временном отношении: первый ответ получен в течение 24 часов, а решение о «поддержке/не поддержке» проекта – в течение 10 рабочих дней.

«Корпорация не создается дополнительно к существующим институтам поддержки предпринимателей и инвесторов, а консолидирует все существующие формы и учреждения, оптимизируя и упрощая поддержку бизнеса», - отметил Александр Свинин.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии представили ТОП-100 бизнес-чемпионов региона
1 августа
В список вошли компании, демонстрирующие за последние три года наибольший рост по выручке, прибыли и ...
Удмуртия презентовала региональную Карту инвестиционных возможностей
1 августа
Эксперты в течение трёх месяцев провели полный анализ инвестиционных возможностей республики, побывав...
Игорь Шувалов высоко оценил продукцию предпринимателей Удмуртии
1 августа
Первому вице-премьеру представили проекционные дисплеи для автомобилей, очки виртуальной реальности и...
На презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии подписано первое соглашение
1 августа
Оно позволит Сарапульскому электрогенераторному заводу расширить географию поставок и в два раза увел...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо