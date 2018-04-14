На проверку сигнала незамедлительно был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны.
Как установлено, в одном из ювелирных отделов торгового центра у посетительницы украли золотую сережку стоимостью 10 тыс. рублей. Работники службы безопасности торгового центра и сотрудники вневедомственной охраны при просмотре камер видеонаблюдения установили девушку, которая заходила в отдел. В ходе дальнейшего просмотра видеокамер девушка была обнаружена и задержана в том же торговом центре.
Задержанной оказалась 21-летняя нигде не работающая ижевчанка.
Злоумышленница передана сотрудникам республиканского МВД для дальнейшего разбирательства.
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