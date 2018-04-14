О тревожной статистике и законах партнёрства. Глава МЧС региона доложил о проверках торговых центров В Удмуртии после трагедии в Кемерове начались массовые проверки торговых центров, а также мест массов...

В г. Ижевске заместитель директора школы искусств предстанет перед судом по обвинению в присвоении имущества и мошенничестве Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удм...

В г. Ижевске сотрудник банка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртск...