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В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали ювелирного вора

14 апреля
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В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из торговых центров по ул. Ленина г. Ижевска.

1 В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали ювелирного вора

На проверку сигнала незамедлительно был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

Как установлено, в одном из ювелирных отделов торгового центра у посетительницы украли золотую сережку стоимостью 10 тыс. рублей. Работники службы безопасности торгового центра и сотрудники вневедомственной охраны при просмотре камер видеонаблюдения установили девушку, которая заходила в отдел. В ходе дальнейшего просмотра видеокамер девушка была обнаружена и задержана в том же торговом центре.

Задержанной оказалась 21-летняя нигде не работающая ижевчанка.

Злоумышленница передана сотрудникам республиканского МВД для дальнейшего разбирательства.

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