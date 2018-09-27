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В Ижевске состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти приволжских регионов

27 сентября
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Сегодня в столице Удмуртии состоялось заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Nik 2135 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Ижевске состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти приволжских регионов

Законодатели 14 регионов России на примере Удмуртии обсудили актуальные вопросы реабилитации, абилитации и социализации взрослых и детей-инвалидов, совершенствования бюджетного законодательства регионов ПФО, регламентирующего формирование межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, в повестку дня было внесено рассмотрение проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

С приветственным словом к участникам заседания обратился помощник Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов.

От имени руководства Удмуртии на открытии совещания выступил руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов: "Ваша Ассоциация проводит уже 54-е заседание. Это вполне солидный порядковый номер. Он говорит о хорошей истории постоянных горизонтальных связей и контактов между региональными парламентами и нашими регионами в целом. Личное взаимодействие руководителей законодательных собраний, регулярные встречи на местах, на конкретных территориях помогают лучше узнать состояние дел у соседей по ПФО, обсудить общие для нас проблемы, наметить пути их решения".

Он отметил, что руководители законодательных собраний округа не только обмениваются опытом законотворчества, но и координируют работу по отстаиванию интересов регионов на федеральном уровне, в том числе – в части выдвижения и взаимной поддержки законодательных инициатив.

Приехавшие в Ижевск гости из других регионов сегодня побывали в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с отклонениями в развитии. Сергей Смирнов подчеркнул, что этот долгожданный объект был введён в строй благодаря общим усилиям всех органов власти региона и федерального центра. Только в сентябре в нём прошли реабилитацию более 140 человек – от шестимесячных малышей до 18-летних юношей.

"Это лишь один штрих в большой работе, проводимой в республике для повышения качества жизни инвалидов самых разных возрастов. Мы стараемся использовать все возможности, которые даёт федеральное и республиканское законодательство. Не забываем также о новых информационных технологиях, которые должны активно служить инвалидам. Чётко контролируем, чтобы бюджетные средства на поддержку людей с ограниченными возможностями использовались максимально эффективно", - отметил руководитель Администрации.

Сергей Смирнов выразил готовность использовать всё полезное, что накопили регионы округа и в других направлениях, в частности, совершенствовании бюджетного законодательства регионов. Он пожелал участникам встречи интересного и содержательного диалога во благо жителей округа.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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